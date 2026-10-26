長實安達臣道首置盤拆3幢　原總承建商入稟告紮鐵分判商索逾2.9億

長實（1113）觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）上蓋工程部份結構的鋼筋未有依照《建築物條例》標準安裝，發展商決定拆卸其中3幢大樓重建。項目原總承建商「卓越天工」，今日（26日）入稟高等法院，控告扎鐵分判商「德宏建築」，指後者違約並造成嚴重損失，索償逾2.9億元。



根據入稟狀，原告為卓越天工有限公司（卓越），為安達臣道項目的原總承建商。而被告為德宏建築有限公司（德宏），為卓越的分判商，在2023年9月取得項目的扎鐵合約。

有關扎鐵合約為期915天，德宏收取6,347萬元服務費。

卓越︰供應鋼筋高於圖則要求逾一成

入稟狀指，卓越負責供應鋼筋，被告則負責扎鐵工序。截至2024年10月15日，卓越總共為項目供應了17,494噸鋼筋，高於圖則要求的15,753噸鋼筋1,741噸或11%。

入稟狀又稱，至2024年9月，屋宇署收到投訴後對樓盤進行多次檢查，發現德宏沒有按照圖則安裝鋼筋。屋宇署於同年10月2日命令停止工程。另外，廉政公署於2025年5月亦展開調查和拘捕行動，據報是懷疑有人賄賂負責監督項目的人士，接納德宏不合標準的扎鐵工作。

長實安達臣道首置盤地盤。（梁偉權攝）

要求扎鐵分判商賠償逾2.9億

據入稟狀，卓越指出，德宏違約嚴重拖延工程進度，令卓越需要付上巨資進行調查檢測及研究補救工作，最終更導致發展商決定拆卸重建其中三座大樓，令卓越面臨巨大被索償的風險 ，而項目「偷工減料」的問題更令卓越聲譽蒙受嚴重損失。

因此，卓越要求德宏就各項合約賠償和由事件引發的開支賠償2.9億元，以及要求德宏就事件對卓越聲譽造成的傷害作出賠償。

另外，入稟狀透露，卓越因項目延誤，料要向長實賠償約1.14億元違約金。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

新承建商為中國鐵路工程（香港）

長實早前表示，屋宇署早前檢視項目工程後，指出各大樓整體結構無明顯危險。由於每座大廈均被視為獨立個案處理，集團向屋宇署提出的修補工程方案需要經過調查和論證，過程非常耗時。此前，工程顧問就花了接近兩年時間為六座建築物的其中三座進行調查，並提出屋宇署認可的修補工程措施。

因此，集團按最有效率及最符合經濟效益的前題作研究後，決定拆卸重建餘下的三座大廈為最節省時間之方案。項目之新承建商為「中鐵建設集團有限公司」（China Railway Construction Group Company Ltd）。

長實安達臣道項目涉2926伙

長實（1113）位於觀塘安達臣道、涉及2,926伙的首置盤（港人首置上車項目），在2024年10月被爆出項目其中一座有缺少鋼筋的情況出現。

上述長實安達臣道項目首置盤原本預計落成日期為2026年9月30日。項目計劃興建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬平方呎樓面。

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