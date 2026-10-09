安達臣首置盤拆卸｜調查與修補存謎團　梁文廣促政府公開交代釋疑

《香港01》2024年獨家揭發，長實安達臣道項目港人首置盤其中一座樓宇缺少鋼筋。屋宇署隨後證實，6幢大樓均有部份鋼筋配置嚴重偏離批准圖則。署方昨日（8日）表示，接納其中3幢大廈的補救方案，惟餘下3幢大樓，發展商計劃拆卸重建。



房委會委員、九龍西立法會議員梁文廣認為，事件難免影響市民對項目的信心，期望政府公開透明交代修補方案的細節，維持市民信心。他又指，政府應在未來的工務工程制度中，建立更嚴格的誠信體制與懲罰機制，加強對承建商違規的阻嚇力。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

九龍西立法會議員梁文廣。（資料圖片／方承恩攝）

九龍西立法會議員梁文廣今日（9日）在港台節目《千禧年代》中表示，項目資助出售房屋單位約1,000個，認為今次事件對於整體資助出售房屋供應影響不大。不過他強調，其餘首置盤目標對象為家庭月入約六至八萬元人士，與一般月入六萬元以下的資助出售房屋購買者不同，對夾心階層有影響。

私參首置盤信心受挫 促政府派員進駐地盤嚴懲違規承建商

他又指，今次是首次私人參建首置盤，難免影響市民信心，他認為政府必須要進行調查及公布相關細節，又期望政府公開透明交代修補方案，以釋除市民對「瑕疵樓」的疑慮。

梁文廣又認為，政府應建立更嚴格的誠信體制與懲罰機制，加強阻嚇力。 他又建議政府，未來在公私營合作或私人參建項目，應派人員進駐地盤監察工序，避免到抽查檢驗才發現問題。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）