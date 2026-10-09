長實安達臣道首置盤拆3幢重建　摩通料額外成本12億至14億

長實（1113）觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）上蓋工程部份結構的鋼筋未有依照《建築物條例》標準安裝，屋宇署昨日（10月8日）表示，項目發展商計劃拆卸其中3幢大樓重建，屋宇署收到並已批准有關拆卸圖則，但署方至今未有收到展開拆卸工程的申請。

長實集團日前回覆表示，由於每座大廈均被視為獨立個案處理，集團向屋宇署提出的修補工程方案需要經過調查和論證，過程非常耗時。因此，集團按最有效率及最符合經濟效益的前題作研究後，決定拆卸重建餘下的三座大廈，認為是為最節省時間之方案。



發展利潤率降至介乎8%至10%

據摩根大通發表研究報告，該行粗略估計額外建築成本為12億至14億元，相當於市值0.8%至0.9%，並可能拖低該項目的發展利潤率由19%，降至介乎8%至10%，並拖累全年盈利約8%。該行指出，上述估算並未計及保險索賠及訴訟可能帶來的潛在收回，因事件涉及承建商層面的潛在賄賂案件，而非長實。

毋須重建3幢大廈 補救工程每呎約500元

該行預期股價會有輕微負面反應。摩根大通維持長實「增持」評級，目標價52元，原因包括：在淨現金狀況下，加息情境對其影響有限；以及集團有更多潛在資本回收機會。屋宇署已批准相關拆卸圖則，惟拆卸尚未展開，並確認整體樓宇結構無即時危險。另外三幢毋須重建的大廈，該行假設仍需額外每平方呎可售面積約500港元的補救工程。

6幢部份鋼筋配置嚴重偏離 屋宇署接納3幢補救方案

屋宇署日前表示，項目內六幢大樓均有部份鋼筋配置嚴重偏離批准圖則，屋宇署要求項目的專業人士提交補救方案供署方審批。署方早前接納了結構工程師為其中3幢大樓提交的補救方案，為讓該等補救工程得以展開，署方今年5月撤回停工令，據了解補救工程已自同月陸續展開。

屋宇署表示，去年8月向承建商、獲授權簽署人及相關適任技術人員，提出共205項檢控。案件排期明年6月11日聆訊。

長實：拆卸重建餘下三座大廈為最節省時間之方案

長實（1113）回覆表示，屋宇署早前檢視項目工程後，指出各大樓整體結構無明顯危險。由於每座大廈均被視為獨立個案處理，集團向屋宇署提出的修補工程方案需要經過調查和論證，過程非常耗時。此前，工程顧問就花了接近兩年時間為六座建築物的其中三座進行調查，並提出屋宇署認可的修補工程措施。

新承建商為中國鐵路工程（香港）

因此，集團按最有效率及最符合經濟效益的前題作研究後，決定拆卸重建餘下的三座大廈為最節省時間之方案。項目之新承建商為中國鐵路工程（香港）有限公司。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

長實（1113）位於觀塘安達臣道、涉及2,926伙的首置盤（港人首置上車項目），在2024年10月被爆出項目其中一座有缺少鋼筋的情況出現。

長實安達臣道項目涉2926伙

上述長實安達臣道項目首置盤原本預計落成日期為2026年9月30日。項目計劃興建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬平方呎樓面。

2024年10月4日《香港01》獨家揭發，長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋，地盤即時停工需交報告。

正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

長實安達臣道首置盤地盤。（梁偉權攝）

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