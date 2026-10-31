依法問責展現負責任勇於擔當　放寬貸款幫助工商業重回正軌

香港特區政府日前（(29日）公佈大埔宏福苑火災獨立委員會報告、問責事宜及改革措施。行政長官李家超率領一衆司局級官員就火災的不幸發生誠摯道歉，充分展現了實事求是、依法問責的嚴肅態度，以及敢於擔當、勇於改革的負責任政府形象。李家超特首指出，這次造成嚴重傷亡的大火，問題開端在於樓宇維修工程的「圍標」行為。因此政府成立了跨部門特遣隊，專門打擊樓宇維修工程的貪污與圍標利益鏈；同時也將圍標行為列為刑事罪行，最高可判處監禁10年及罰款1,000萬元。



這是英明和正確的決策，筆者表示支持和贊同。無可否認，除了某些不良的工程公司，業主立案法團成員的貪婪也正是濫權及貪污的根源，這些人當中有人長期利用法律漏洞，以自己微小的份額卻可以「揸住雞毛當令箭」，為了個人利益肆意妄為，這些事情早已街知巷聞，筆者接觸過近百個業主立案法團，最有發言權，幾乎可以肯定絕大多數的大廈維修工程都涉及貪污行為。因此也可以斷定當年成立這個「業主立案法團」的構想，是最失敗的政策之一。此法團架構是在上世紀70年代港英時代成立，50幾年過去了，沒有甚麼特別建樹，反倒是長期醜聞不斷。

其實，這種團體對社會沒有什麼貢獻，當局是時候作出檢討，研究是否將其解除，免得繼續發生醜聞事件，令香港蒙羞。讀者可能會問有何改善措施？其實，將業主立案法團的决策及過大權力變成咨詢及監察角色，香港就會變得很廉潔。就如太古城業主委員會、寶馬山花園業主委員會那樣的監管角色，這些物業為什麼保養得這麼好、還這麼保值，管理費又相對便宜？就是因為沒有成立業主立案法團。香港樓宇本身就有專業的管理公司，為什麼還要不夠專業知識又獨攬大權的立案法團，只需要成立業主委員會，一樣可以讓業主作充分的咨詢及監察，挑選聲譽良好的管理公司，相信不良歪風定會大大減少。當然，經歷過這麼多不良事件，政府必須全力介入主導大廈管治，委派專人協助大廈的日常運作，包括進行各項維修工程等。

放寛工商舖按揭 避免樓市K型發展

說了這些不愉快事件，回來講一件好事。這宗消息在10月29日由媒體率先報道，據悉金管局副總裁阮國恒早前親自主持會議，邀請香港地產建設商會及超過十間本地、中資及外資銀行代表，商討發展商債務到期安排，重點是幾間中型發展商即將面對的再融資困境——它們「有資產、但缺乏現金流」。報道形容阮國恒「說之以理、動之以情」，鼓勵銀行支持再融資或貸款展期。金管局發言人回應時重申銀行資產質素及信貸風險可控，鼓勵銀行以務實方式支持實體經濟，讓地產市場均衡發展，避免商業地產一直在「K型」道路上前行。

雖然這次金管局的角色是鼓勵而非命令，但卻對商業房地產有重大意義，作為得到政府全面保護的銀行機構，難道可以不聽官方監管機構的意見嗎？坦白說，若所有銀行同時收緊信貸或 Call Loan，發展商被迫賤賣資產，抵押品估值下跌會反過來惡化銀行自身的壞帳。金管局想協調的並非只是幫助中小地產商或商舖投資者，主要是避免這種反過來惡化銀行壞帳的連鎖反應產生。說白了就是，如果商業物業價格再受衝擊，繼而會打擊慣以物業抵押融資的中小企業舉債能力和現金流。這也顯示當局憂慮的是中小型發展商和工商舖業主違約→急售物業→抵押品貶值→中小企融資受壓的傳導鏈，目標是保護整個商業房地產市場的初步復甦勢頭。

這個局面的出現就是經濟撥亂反正的表現，面對房地產業的「K型」發展，住宅市場重回正軌，工商市場卻跌落深淵，嚴重影響香港整體經濟，遺憾的是社會各界仍然長期視若無睹，直到今天終於出現轉機。或許是那些經濟學者、大學教授、行業專家和樓市評論員的不斷呼籲，他們縱使被網民污蔑為「輸打贏要」，仍然堅持為香港經濟發聲，事實勝於雄辯，真理越辯越明，只要是真心為社會為大眾，總會有被人聽見的時候。我們一直堅持銀行要正常地向工商舖新買家提供正常按揭，就是因為這是「將不良資產轉變成優質資產、讓工商價格止跌回穩、讓銀行按揭減少風險」，這是真正的三贏局面，對經濟有利無弊。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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