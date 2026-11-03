新世界滶晨套140億　愛馬仕、勞力士落戶上海K11 ELYSEA寫字樓

新世界發展（0017）等合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II，於10月下旬以現樓推售後，成交價續創新高。截至今年10月31日，滶晨系列累售793伙，佔全盤逾96%，套現逾140億港元。



其中滶晨II第2座36樓P1單位，實用面積1,294平方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，連一個停車位，成交價為6,541.2萬港元，呎價50,550港元，成交價及呎價均創「滶晨II」新高。

新世界發展、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，已於日前舉行動工儀式，預計提供約600伙住宅。項目毗鄰港鐵坑口站，坐落發展成熟地段，區內生活配套完善，而可建住宅樓面面積約29萬平方呎，設有會所及停車場。

黃竹坑滶晨。

K11 MUSEA國慶黃金周旅客消費按年增26%

該集團旗下尖沙咀K11 MUSEA持續推進品牌升級，下半年多個國際知名品牌緊接進駐，推動國慶黃金周的業務表現，客流創同期新高，旅客消費亦按年增長26%。各品牌類別的銷售中，珠寶鐘錶續為重要引擎，最大額單筆消費近200萬港元。此外，於國慶黃金周前夕，美國高端身心靈時尚生活品牌 ALO的大中華首店登陸K11 MUSEA，開業首周的累計銷售額逼近2,000萬港元，創K11 MUSEA除珠寶鐘錶類別外的最高開業銷量，可見品牌升級計劃顯著收效。

今年國慶黃金周期間，K11 MUSEA客流暢旺，旅客消費亦有可觀增長。

上海K11 ELYSEA寫字樓出租率80% 愛馬仕及勞力士陸續進駐

內地業務方面，上海大型綜合項目K11 ELYSEA的寫字樓出租率約80%，租戶包括法國著名奢侈品品牌愛馬仕及國際腕錶品牌勞力士等龍頭企業，星展銀行（DBS）、東南亞著名綜合性律師事務所之一新加坡立傑律師事務所（Rajah & Tann Singapore LLP）及全球風險、戰略與人力資源領域的專業服務機構Marsh集團等企業在10月已陸續進駐。

上海K11 ELYSEA位於有「東方香榭麗舍」之稱的上海淮海路核心地段，由文化零售、文化藝術空間及寫字樓組成，總樓面面積近140萬平方呎。項目的寫字樓部分K11 ATELIER Huaihai出租率約80%，租戶包括金融、法律、諮詢、高級零售等多個專業領域。

上海大型綜合項目K11 ELYSEA的寫字樓出租率約80%，租戶包括法國著名奢侈品品牌愛馬仕及國際腕錶品牌勞力士等龍頭企業。

內地K11致力將文化IP帶入商業空間，造就業務持續增長的優勢。廣州漢溪K11在國慶黃金周前夕，引入「貓和老鼠‧奶酪大冒險」藝術家聯名計劃，豐富消費者體驗。內地多個K11在國慶黃金周期間的人流及銷售表現同樣理想，當中深圳K11 ECOAST、武漢K11、廣州K11等的銷售額均錄得按年雙位數增長。

在國慶黃金周前夕，廣州漢溪K11引入「貓和老鼠‧奶酪大冒險」藝術家聯名計劃，將文化內容帶入商業空間，豐富消費者體驗。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。