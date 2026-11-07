美國政壇變天　全球影響深遠　香港股市樓市將受惠或受損？

美國政壇變天，中期選舉結果顯示，民主黨全面控制國會參衆兩院，出現所謂的「藍色波浪 Blue Wave 」格局。對全球金融市場的資金流向、利率走勢及中美關係產生深遠影響。美國民主黨主政，根據以往經驗，他們與特朗普總統不同的是，會團結歐盟和加澳日韓等國，共同來對付不同制度的國家，如俄羅斯、中國、朝鮮等國，尤其是針對中國的政策或許會更為專注及強硬，相信未來的日子，對中國帶來的挑戰會越來越大。此外，美股短期將持續大幅波動，出現時好時壞格局；香港股市短期也偏向不稳定。不過，伊朗戰爭或許可以盡快結束，油價明顯回落和利率略為紓緩，利好股市及樓市未來表現。



我們來探討一下透過美國利率、港元資金面及內地／外資信心的間接傳導，如何影響香港股市及樓市。首先談談股市：

一，香港股市：短期是資金避風港，長期受到地緣政治牽制。

1.美元走軟和資金回流，利好短中線。

美元承壓與資金外流：民主黨掌控兩院通常意味著未來財政政策擴張（如社會福利、綠能及基建支出）、潛在的企業加稅預期以及國會立法僵局加劇，這往往導致美元匯率受壓下跌。港股吸引力提升：美元走弱會驅使全球資金尋求非美資產，部分資金將流向估值較低的港股及亞洲新興市場。同時，港元在聯繫匯率制度下相對跟隨美金偏軟，有利於以人民幣結算的港股上市企業，可以改善企業盈利能力。

2. 美聯儲減息預期與流動性改善。

美國國會若由民主黨把關，可能會對特朗普政府的貿易及關稅主張構成制衡，降低因大幅加徵關稅而引發的二次通脹風險。這為美聯儲提供更充沛的降息空間，全球金融環境傾向寬鬆，極大可能改善港股流動性。

3. 中美關係與地緣政治潛在隱憂。

未來美國對華科技及貿易法案審查加強：民主黨掌控國會後，在人權、供應鏈安全及高科技審查（如AI、半導體及數據安全）等議題上往往更為執著。兩黨對華強硬的大方向不會改變，國會或推出更多針對中國企業的實體清單或投資禁令，對港股中的中資科技股（ATMJ）、晶片及出口股帶來波動風險。

二、香港樓市：借貸成本降低，有利實體經濟產業。

1. 香港按揭利率随美下調，核心利好樓市。

樓市資金壓力紓緩：香港實施聯繫匯率制度，本港銀行同業拆息（HIBOR）將跟隨美聯儲降息步伐向下調整。供樓負擔減輕：按揭利率回落將直接減輕業主供樓負擔，帶動由租轉買的用家及投資者入市意慾，對近年受高息壓制的香港住宅樓市構成最直接的利好支撐。

2. 資金流與資產價格再次配置，利好商業物業。

美元轉弱及低息環境有助於修復本港地產商的融資成本與資產負債表。同時，海外及內地資金在低息環境下尋找收息資產，香港住宅與優質商業物業的租金回報率吸引力將逐漸浮現。

3. 本地實體經濟與就業市場，中長線溫和向上。

樓市反彈的幅度和持續性，最終仍取決於香港本地經濟復甦速度、高端人才引進行動以及中美貿易關係對本港轉口貿易、金融服務業的影響。預計中美地緣政治緊張局面未能實質性緩和，外資企業在港拓展規模將持審慎態度，樓市反彈速度只能呈現價穩量升的溫和格局，樓價不可能暴漲。

綜合以上各種因素，總結對未來的展望。股市方面：短期內受惠於「美元走弱 + 降息預期升高溫+ 資金回流新興市場」，港股有望迎來一輪資金面驅動的反彈；但中長期需提防美國國會法案對中資科技股及地緣政治帶來的政策干擾。樓市方面：最直接的受惠者。美聯儲寬鬆路線明朗將直接推動本港按揭利率向下，降低置業門檻與融資成本，為樓市築底回升提供關鍵的金融環境支援。特別值得一提的是，商業樓宇受利率影響最大，如今利率趨勢向下，將催生更多的用家及投資者入市撈底。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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