紅磡首岸第2期加推80伙　入場655.83萬起　周五盡推80伙應市

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）、帝國集團及市區重建局（市建局）合作發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第2期（第3座）今天（9日）加推價單第2號涉及80伙，入場費655.83萬元起，並落實本周五（13日）盡推該批80伙應市。



加推80伙 入場費655.83萬起

是次加推價單第2號80伙，價單售價由720.7萬至1712.5萬元，價單呎價由20,908元至27,532元，折實售價則由655.83萬至1,558.37萬元，折實呎價由19,026元至25,054元。折實平均呎價21,090元。

當中入場單位為3樓G室，實用面積為339平方呎，屬兩房間隔，折實售價655.83萬元，折實呎價約1.93萬元。

較首張價單折實均價下調1.6%

參考首張價單為在上月初推出，涉及80伙，當時折實平均呎價21,426元，即今次加推的第2號較首張價單輕微下調1.6%。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（右）（發展商提供）

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

紅磡首岸第2期合共提供384伙，設有兩房至三房戶型，實用面積介乎339至661平方呎，預計關鍵日期為2027年8月31日。

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。另項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。

紅磡的重建項目首岸。（資料圖片）

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