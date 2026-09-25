恒地紅磡首岸第2期上載樓書　共384伙　最大661呎連天台戶

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove），今（25日）正式上載第2期（第3座）售樓說明書，合共提供384伙，設有兩房至三房戶型，實用面積介乎339至661平方呎，預計關鍵日期為2027年8月31日。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目第1期、第3期及第4期累售726伙，佔可供發售單位約93%，套現約61.3億元。為回應市場需求，故推出第2期（第3座）應市。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝。（右）

第2期合共384伙 涵蓋兩房至三房

項目第2期合共提供384伙，設有兩房至三房戶型，標準樓層一梯16伙，設有三部升降機上落。

標準單位實用面積由339平方呎至661平方呎不等，當中兩房標準單位共305伙，實用面積由339至400平方呎，佔約80%；兩房連儲物房標準單位共22伙，實用面積432平方呎；三房一套連儲物房標準單位共44伙，實用面積660至661平方呎。

項目第2期合共提供384伙，設有兩房至三房戶型，標準樓層一梯16伙。（樓書截圖）

另設13伙特色戶 最大661呎連天台戶

項目另設13伙兩房至三房一套連儲物房特色戶，當中包括8伙平台特色戶，實用面積由343至623平方呎，連82至189平方呎平台；而天際特色戶佔5伙，實用面積由390至661平方呎，連161至298平方呎天台。

當中最細一伙為3至30樓G、H、J、K、L室，實用面積為339平方呎，採兩房間隔。而最大一伙為5至30樓B室，實用面積為661平方呎，採三房間隔；當中30樓B室為頂層天台特色戶，外連245平方呎天台，未有內置樓梯上落。

首岸第2期最細一伙包括3樓G室，實用面積為339平方呎，採兩房間隔。（樓書截圖）

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