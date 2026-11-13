新田科技城首換地　新地恒地持有　前身為新田購物城、曾作方艙

今年8月中政府就元朗新田科技城約34公頃土地邀請發展商申請原址換地，並已於10月16日截止。據地政總署資料，首宗獲接納作進一步考慮的申請曝光，為新地（0016）及恒地（0012）合作持有的新田購物城舊址一帶連附近土地，總佔地約7.5公頃，擬作商住混合發展，市場估計其總樓面料約565.11萬平方呎。



疫情期間曾作「新田社區隔離設施」

上述獲接納作進一步考慮的申請，位於新田科技城第23區，牽涉約10個地段，位處青山公路新田段和新田村路一帶，部分範圍為新田購物城舊址，疫情間用作興建「新田社區隔離設施」，現時屬香港建造學院新田訓練場。

可建樓面涉565萬呎 料可建逾4500伙

資料顯示，上址鄰近規劃中的北環線支線洲頭站，將作商住混合發展，可建地積比率上限約7倍，可建樓面面積約565.11萬平方呎，當中住宅樓面面積上限約242.19萬平方呎，估計提供逾4,500至5,000個私人住宅單位。非住用樓面主要作興建寫字樓、酒店、零售餐飲及消閒娛樂等。

前新田購物城舊址一度用入新田方艙醫院。（梁鵬威攝）

政府8月公布換地申請安排時，特別要求該用地的土地持有人若有意提出原址換地申請，必須就整個範圍內的所有私人土地一併申請換地，以作整全發展；如果申請人只持有90%或以上的業權，可以申請由政府收回餘下私人土地再批予申請人作統一發展。

地政總署上月公布，就原址換地申請收到5宗申請，當時表示正核實有關申請是否符合條件，而獲接納作進一步處理的申請，須在明年8月17日或之前完成換地磋商以及接納補地價建議。

新田科技城第23區。（地政總署資料）

地政總署在今年8月中公佈，就新田科技城區內指定用地邀請原址換地申請，2026年10月16日截止，換地範圍涉及約34公頃，大部份可作私人住宅或商住混合用途。

按「加強版傳統新市鎮發展模式」原址換地安排，是次換地申請範圍包括新發展區內規劃作私營住宅（約17.7公頃）、商住混合發展的部分用地（約7.5公頃）和主要用作物流倉儲等用途的現代產業用地（約8.8公頃）。

原址換地申請截止日期為2026年10月16日，而接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）的期限則為2027年8月17日。

今次屬於繼古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南後，再有第四個北都新發展區進入原址換地階段。

新田科技城構想圖。(發展局圖片)

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