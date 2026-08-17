北都｜新田科技城展開原址換地申請　佔地34公頃涉住宅及商住用途

政府積極發展北部都會區，地政總署今日（17日）公佈，就新田科技城區內指定用地邀請原址換地申請，2026年10月16日截止，換地範圍涉及約34公頃，大部份可作私人住宅或商住混合用途。



按「加強版傳統新市鎮發展模式」原址換地安排，是次換地申請範圍包括新發展區內規劃作私營住宅（約17.7公頃）、商住混合發展的部分用地（約7.5公頃）和主要用作物流倉儲等用途的現代產業用地（約8.8公頃）。

原址換地申請截止日期為2026年10月16日，而接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）的期限則為2027年8月17日。

今次屬於繼古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南後，再有第四個北都新發展區進入原址換地階段。

新田科技城構想圖。(發展局圖片)

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