北都｜洪水橋現代物流圈截收16份意向書　來自發展商、物流營運商

政府加快北部都會區發展，運輸及物流局及土木工程拓展署8月份就洪水橋／厦村新發展區現代物流圈（洪水橋物流圈）選定地塊的發展，邀請業界提交意向書，該發展項目於今日（13日）中午截止。局方指出，該發展項目共收到16份來自發展商、物流營運商、物流業界協會及專業服務提供者的意向書。



運輸及物流局發言人表示，透過徵集意向書，有助進一步了解業界對發展選定地塊的意向，以及他們對建議發展條款、基建要求、發展方案、推地方式、財務可行性、初步發展細節和推展時間表的看法。局方會展開分析意向書的工作，作為敲定地塊發展要求和推地方式安排，以及擬備相關土地招標文件的參考。

料2027年年底招標首批地塊

發言人補充，政府會繼續推展洪水橋物流圈的發展，以支持現代化、高增值、智慧及綠色物流服務，以及北部都會區的發展。預計最早於2027年年底就首批地塊可供招標，目標於2028年批出相關標書。局方會參考意向書的意見，考慮推展安排及時間表，確保物流圈的發展能配合市場需求及物流業的長遠發展需要。

洪水橋／厦村新發展區現代物流圈（洪水橋物流圈）涵蓋5幅用地，分別為3幅區域B用地、1幅區域A用地、1幅區域C用地，而區域B屬首批發展，最早可於2027年年底或2028年年初推出。

預留32公頃土地發展現代物流圈

為應付物流業界對物流用地的長遠需要，政府在洪水橋／厦村新發展區內預留約32公頃土地作現代物流圈發展。洪水橋物流圈位處於北部都會區西部策略性位置，地理位置優越，鄰近深圳灣口岸，並與香港國際機場及葵青貨櫃碼頭便利連接，為發展現代物流作業提供理想條件。

洪水橋物流圈劃分五個功能區域

洪水橋物流圈發展規劃研究的結果已於今年1月公布，劃分為五個功能區域，當中區域A涵蓋高值貨物物流；區域B涵蓋電商物流；區域C涵蓋貨運代理及低空經濟；區域D預留作擬議智慧綠色集體運輸系統車廠，以營運區內智慧綠色集體運輸系統，為物流圈提供便捷的交通服務；以及區域E為未來拓展區，應對未來物流業務需求和發展趨勢。

意向書涵蓋3幅區域B用地、1幅區域A用地、1幅區域C用地

經初步的市場意向調查，洪水橋物流圈區域B內的三幅用地、區域A內的一幅用地，以及區域C內的一幅用地已被選為本次邀請提交意向書的範圍，用地面積分別約為3.1至5.0公頃，並會分階段發展。而區域B屬首批發展，當中三幅地塊最早可於2027年年底或2028年年初推出，並可透過地塊合併，進行較大規模發展。區域A及C各由一幅地塊組成，將於其後推出。

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