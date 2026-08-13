北都｜洪水橋物流圈佔地32公頃　5幅用地招收意向書至11月13日

政府加快北部都會區發展，運輸及物流局及土木工程拓展署今日（13日）就洪水橋／厦村新發展區現代物流圈（洪水橋物流圈）選定地塊的發展，邀請業界提交意向書，截止日期為11月13日中午十二時。



當中涵蓋洪水橋物流圈5幅用地，分別為3幅區域B用地、1幅區域A用地、1幅區域C用地，而區域B屬首批發展，最早可於2027年年底或2028年年初推出。



預留32公頃土地發展現代物流圈

為應付物流業界對物流用地的長遠需要，政府在洪水橋／厦村新發展區內預留約32公頃土地作現代物流圈發展。洪水橋物流圈位處於北部都會區西部策略性位置，地理位置優越，鄰近深圳灣口岸，並與香港國際機場及葵青貨櫃碼頭便利連接，為發展現代物流作業提供理想條件。

洪水橋物流圈劃分五個功能區域

洪水橋物流圈發展規劃研究的結果已於今年1月公布，劃分為五個功能區域，當中區域A涵蓋高值貨物物流；區域B涵蓋電商物流；區域C涵蓋貨運代理及低空經濟；區域D預留作擬議智慧綠色集體運輸系統車廠，以營運區內智慧綠色集體運輸系統，為物流圈提供便捷的交通服務；以及區域E為未來拓展區，應對未來物流業務需求和發展趨勢。

意向書涵蓋3幅區域B用地、1幅區域A用地、1幅區域C用地

經初步的市場意向調查，洪水橋物流圈區域B內的三幅用地、區域A內的一幅用地，以及區域C內的一幅用地已被選為本次邀請提交意向書的範圍，用地面積分別約為3.1至5.0公頃，並會分階段發展。而區域B屬首批發展，當中三幅地塊最早可於2027年年底或2028年年初推出，並可透過地塊合併，進行較大規模發展。區域A及C各由一幅地塊組成，將於其後推出。

冀了解業界對發展洪水橋物流圈首五幅用地的意向

運輸及物流局發言人表示，洪水橋物流圈為推動本港現代物流發展及進一步鞏固香港作為國際物流樞紐地位的重要措施。政府透過本次邀請提交意向書，希望了解業界對發展洪水橋物流圈首五幅用地的意向，並收集業界對擬議發展條款、基建要求、發展方案、推地方式及財務可行性等的意見。政府會因應收集到的意見，制訂合適的土地條款及發展模式。

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