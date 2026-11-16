邱德根孫女邱詠賢1.9億放售紅磡酒店　較六年前買入價叫高5成

已故遠東集團創辦人、「亞洲電視」前董事主席邱德根的孫女邱詠賢，最新放售紅磡寶其利街179至181號全幢物業「盛庭 LIVING」，意向價1.9億元。據悉，她在2021年初趁淡市斥資1.25億元向理想集團購入上述全幢酒店，事隔近六年，提價52%或6,500萬元放售。



第一太平戴維斯表示，紅磡寶其利街179至181號全幢物業「盛庭 LIVING」，物業總批則面積約13,939平方呎，提供54間酒店客房，房間實用面積約108至215平方呎，將以現狀連現有租約及牌照出售。

物業地下設酒店大堂及一個商舖，一樓為後勤及配套空間，客房則分布於其餘樓層，布局集中，便於統一管理。物業現由著名學生宿舍營運商承租，結合現有住宿設施與營運安排，為有意購入全幢學生住宿相關物業的買家提供選擇。

紅磡寶其利街179至181號全幢物業「盛庭 LIVING」。（代理相片）

現由學生宿舍營運商承租

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，物業意向價1.9億元，是罕有細銀碼的全幢物業。物業兼具全幢業權、鄰近大學及鐵路交通便利等優勢，並已由學生宿舍營運商承租，現有租約為投資者提供租金收入基礎，具備穩定收租及回報吸引力。

2021年初買入價1.25億

資料顯示，上述酒店前身為紅磡寶其利街179至181號簡悅酒店全幢，原由理想集團持有，在2021年初以1.25億元沽出予已故遠東集團創辦人、「亞洲電視」前董事主席邱德根的孫女邱詠賢。

紅磡寶其利街179至181號全幢物業「盛庭 LIVING」，前身為理想集團旗下的簡悅酒。（網上圖片）

邱詠賢2020年斥1.7億購九龍塘洋房

事實上，邱詠賢近年有不少入市動作，如2017年以1,984.8萬元購入MY CENTRAL 中層低C室，實用面積674平方呎，呎價29,448元。不過該單位在2019年10月已轉讓予其丈夫許清池，令邱詠賢成功「甩名」再自製首置身份。

而在2020年4月，邱詠賢斥約1.7億元購入九龍塘喇沙利道28號一幢洋房，實用面積5,306平方呎，成交呎價32,039元。

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