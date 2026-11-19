信和置業（0083）夥鷹君集團（0041）組成的財團以26.88億元投得市建局土瓜灣道/榮光街發展計劃，項目可建總樓面約530,396平方呎，每呎樓面地價約5,068元。



信和置業有限公司主席黃永光表示，非常高興與鷹君集團合作投得這幅優質九龍市區用地。這是集團一年內投得的第5幅土地，包括重中之重，位於北部都會區的洪水橋 / 厦村新發展區的首個「片區開發」項目，彰顯集團對香港長遠發展的承諾。



建商場、兩幢分層大廈涉900伙 行人天橋連接鐵路

中標項目可建總樓面約53萬平方呎，包括約9萬平方呎商場，以及兩幢住宅大樓，提供約900個住宅單位，日後更將設行人天橋全天候無縫連接港鐵土瓜灣站。

信和置業有限公司主席黃永光。（資料圖片）

對國家及香港的發展充滿信心

另外，他指，特區政府推展首個5年規劃，積極對接國家發展藍圖，香港邁進發展新篇章，歡迎中央政府倡議成立「世界灣區經濟合作聯盟」，深化與其他世界級灣區的交流合作。香港作為內港澳大灣區一員，這項高瞻遠矚的倡議將增添新動力，對國家及香港的發展充滿信心。

↓↓市建局土瓜灣道/榮光街項目↓↓

料可與區內住宅項目產生協同效應

信和置業執行董事田兆源表示，項目坐落東維港灣區核心地段，盡享世界頂級的文化、體育及休閒配套。是次為集團第二度投得土瓜灣小區發展項目，集團於同區的瑅海近期推售反應理想，反映區內優質住宅度深受用家垂青，是次再度參與區內發展，有助進一步發揮集團的經驗及協同效應，打造優質住宅項目。

信和置業執行董事田兆源。（資料圖片）

市建局土瓜灣道/榮光街發展計劃。（資料圖片）

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