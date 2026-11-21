筆者日前受邀出席匯豐銀行舉辦的房地產專題午餐講座-「Higher Interest Rates，New Opportunities？」，幾位演講嘉賓都是資深的金融和地產專家，知識豐富、見解獨到，深入淺出地分析今年至明年全年的商業物業走勢，也提議應採取什麼樣的投資取態。面對利率有極大機會上升，投資回報的要求便越來越高，嘉賓的意見是量力而為、穩中求勝等等⋯。筆者非常認同演講嘉賓的見解，面對未來許多不確定的因素，不單單是利率向上，還有大國科技、芯片的博奕，AI泡沫風險、中港股市下跌等等，這些都困擾樓市，尤其影響已嚴重受挫的商業物業市場。



還好，匯豐銀行老友潘總（Sunny）親口承諾一定會借錢給商業物業的買方，還笑著說：「蔡生，你記得帶多啲客人來匯豐銀行做按揭呀！」這是最好的訊號，龍頭銀行肯借錢給商業物業買家，是響應金管局的呼籲，等於可加速將不良資產轉化為優質資產，對香港經濟有利無弊。香港有2%左右的不良商業貸款，筆者認為，如果銀行積極放款，加速讓用家投資者進場撈底，對商業物業是很好的消息，當成交量倍升，市場上2%的壞帳率，相信很快就會縮減至1%，商業地產可朝著健康方向發展。

投資者紛紛入市「撈底」的啓示

利率的確有很大機會上升，加上其他利淡因素，加速工商舖價格進一步尋底，近期市場上一些超低的「筍貨」，已經令許多投資者按耐不住，紛紛出手「撈底」。例如馬來西亞財團27億元收購世茂東涌酒店項目、建滔集團以27億元買入觀塘綠景NEO商業大廈、本地實業家23億元購買領展旺角T.O.P商廈等等。值得注意的是，這些投資項目並非市場上熱門的學生宿舍用途，純粹是作為長線投資用途，也即是說財團看好香港商業地產的未來前景。根據報導顯示，今年全幢物業大額成交金額達530億元左右，如果以當年價格計算，成交總額應該過千億元了，這也說明成交量其實很多，聰明的資金已經開始買進。

商業地產自從2019年社會動亂開始，至今不經不覺已下跌逾7年，就像當年發生亞洲金融風暴，樓市從1997年一直調整至2003年，直到「沙士」時期結束過後的2004年，市場才開始慢慢復甦。同樣情況，今天的樓市也算是經歷了漫長的調整期，工商舖的價格已經大跌4-7成不等，自然也是十分吸引。為什麼這麼多實力派投資者無懼風險，真金白銀入市投資？其實他們多數是用家，見樓價大跌趁低吸納自用；也許有部份人是在科技或AI行業賺了錢，需要作資產配置；又或者一些人是在股市高位套現離場，賺了錢轉投磚頭保值；當然買家當中還有不少東南亞財團和內地資產，大家都在回想當年在2003年「沙士」時期、2008年金融海嘯期間，價格從谷底慢慢回升，期待樓市全面復甦的這一天早點來臨。

所謂「別人恐懼我貪婪」，我欣賞入巿購買工商物業的投資者的智慧，可以形容他們已經成功「撈底」。但不敢保證今天買進是否在最低位，不過距離市場的最底價，可說「雖不中亦不遠矣」。何謂商業地產市場最底價？以商業物業為例，筆者這樣認爲，其他的地價、設計、裝潢、管理和行政費用可以不算，但是建築成本+利息不可或缺，即是九龍、新界的商業物業每呎價格在5千至6千元，港島乙級商廈在8千至一萬元，這個底價已經跌無可跌。也可以這樣表述，中環及尖沙咀的核心甲廈與一線街舖已經完成築底，現價具備長線防守力；而非核心區寫字樓及傳統商舖的「底價」，則完全取決於個別業主的財務槓桿壓力；儘管利息有機會上調0.5釐，但是只要價格跌至買家在正常成數的按揭下，能夠賺取5% 以上現金回報時，就是真正觸碰到樓市的最底部。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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