新地（0016）元朗YOHO MALL 全新戶外恆常放電打卡熱點、佔地近2萬呎的 YOHO MALL「獅家樂園 Zoofari Park」，將於12月中下旬矚目登場於YOHO MALL I 地下。



項目打破傳統戶外遊樂場的框框，主打「日與夜感官探索」，5 大玩樂區集結獅子、河馬、大象及狐獴及彩虹蜂虎組成的萌獸軍團，帶來多款結合萌獸造型與體能挑戰的玩樂設施，無論大人定小朋友都能自由探索、盡情放電。

園區5大感官探索區包括8米高「獅子主題巨型滑梯繩網」、「河馬彈跳遊樂區」、「歷奇山丘隧道」、「大象主題噴泉」、「慢活休閒區」。

YOHO 品牌都會圈位於新界元朗，項目結集住宅及零售，為新地集團於新界西及北部的大型綜合性項目。當中的零售部份由三個 YOHO 系商場項目組成，包括 YOHO MALL 形點，YOHO MIX 元點及 YOHO PLUS 加點，總零售樓面面積達 120 萬平方呎，合共提供逾 430 間商舖。商場以大型天橋連接四個住宅基座，天橋以落地玻璃設計，透視戶外綠化環境。

YOHO MALL 【獅家樂園 Zoofari Park】。（商場提供相片）

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