新地元朗YOHO MALL上半年引入75個全新品牌　千海水產第四季開業

零售市道略為回暖，民生區商場積極引入更多新品牌。新地（0016）旗下元朗旗艦商場YOHO MALL今年上半年持續推進商場升級及品牌優化，並以「年輕化、高端化、跨境化」為核心策略，今年初至今，商場新租及擴充續租佔租戶總數約2成，涉及近90個品牌，當中75個為全新進駐品牌，涵蓋餐飲、零售、運動及健康生活等範疇。



YOHO商圈已形成達逾百萬呎 上半年人流升7%

新地代理租務部副總經理（租務）黃佩玲表示，YOHO MALL上半年透過引入首店及旗艦店、舉辦大型IP活動，以及拓展跨境客源，帶動客流及消費表現增長。商場上半年日均人流超過20萬人次，按年增長7%；車流按年增加12%。隨着YOHO系商場全面聯通，YOHO商圈已形成逾100萬平方呎的一站式綜合體驗目的地，吸引本地家庭、年輕客群及大灣區旅客，未來將繼續透過品牌升級及新設施投入，推動YOHO商圈發展成北部都會區的重要消費及生活樞紐。

她又指，展望下半年，商場將繼續秉持創新理念，引入更多矚目品牌及頂流 IP 活動，並推出 The Point Gold Lounge、全新彈跳樂園及 Pickleball 運動場等重磅設施。

千海水產、壽司郎年底至明年初開業

商場上半年引入多個新界西首店及旗艦店，包括元朗首間POP MART泡泡瑪特旗艦店、全港首間金至尊至臻豪華店，以及元朗旗艦EFX24 24小時健身中心。餐飲方面，商場新增PICI、添好運、Curry Room、沙嗲王白咖喱公司、霸王茶姬及瑞幸咖啡等品牌。

新地又指出，千海水產及壽司郎將分別於本年第四季及明年首季開業，進一步提升餐飲選擇、顧客停留時間及消費黏性。

新地代理租務部副總經理（租務）黃佩玲。

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