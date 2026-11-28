近期股市表現疲弱，恆生指數屢創近年新低，AI產業過熱出現泡沫風險，相關股票更是被大幅拋售，開始從神壇跌落，有些甚至在高位下跌9成。踏進AI時代，成就許多科創公司投資者，也製造不少持有蟹貨的股民。於是人們又開始保守起來，有人認為還是磚頭較為保值，價格相對穩定。即使股市大波動、加息避不了，樓價也只錄得輕微下跌而已。香港今年10月私人住宅售價指數按月下跌約0.59%，而租金卻持續上升，住宅租金按月錄得上升約0.47%。為什麼香港樓市出現「租升價跌」情況？



樓價微跌而租金上升，其實並没有矛盾，因為兩者反映的是不同市場。樓價受買家融資成本、前景信心與成交意欲所影響；租金則主要由即時居住需求、可租單位供應及業主成本來決定。樓價微跌主要有幾方面：第一，市場觀望情緒濃厚，經濟、股市及地緣政治的不確定性，令買家更趨謹慎，賣方或需減價才能促成交易。第二，預期高利率令供樓成本增加，買家負擔能力下降，入市意欲就會減弱。第三，新盤低價促銷拖累二手巿場，發展商以較低價推售新盤，令二手樓成交驟減，價格也會隨之下調。

為何租金沒有跟隨樓價下調反而持續上升？有以下幾個原因：首先，近年來香港高才、優才等人才計劃以及來港升學人數增加，加上暫緩置業的本地人轉為租樓，令租務需求大於供應，被視為租金的重要支持因素。其次，即使整體住宅存量大，真正適合出租、位置與價格符合租客需求的單位未必充足，當租盤消化得快，業主議價能力便較強。第三，業主持有的差餉稅、管理費、維修及水電費等開支增加，會把成本反映在租金上。第四，高息催生更多人「以租代買」，按揭利率高、首期與供款負擔重，令部分原本打算買樓的人延後入市，改為租住，進一步擴大租務需求。

住宅租務持續向上 核心甲廈租金大漲

與全球大都市一樣，香港房屋市場是比較成熟的市場，由於人口結構長期產生變化，鄉鎮人口不斷向大城市移動，引致大城市的房屋需求不斷增加。人們生活在擁擠的城市裏，不買房也要租房，今年香港全年租金漲幅近7.2%，創下自2018年以来，9年來最大的升幅。同樣的國際大城市，如紐約、倫敦、洛杉磯、悉尼、新加坡等，房價哪會輕易下跌，租金一樣錄得上升。或許中國內地城市較為特殊，大城市房價相對穩定，中小城市就仍然下跌不止，其中一個重要原因，就是沒有租金支持。中國是真正的生產大國，不但製造業無比興旺，產品產量碾壓所有國外對手，連建造業一樣傲視全球，興建的房屋也是產能非常過剩，非十年八載難以消化。

香港住宅市場被強勁的租金支撐著，價格不易出現大跌，然而一向被市場忽視的商業地產，又是否繼續一蹶不振？以下的介紹可能令各位大跌眼鏡，中環寫字樓出現租賃奇葩，不是中環國際金融中心（IFC)，而是中環長江集團中心二期（Cheung Kong Center ll )，近期錄得新高呎租成交，高層單位以每平方呎約 150 元租出，創出同廈新高。據最新焦點新聞報導：極高層單位租務成交破頂，面積約 5,000 餘平方呎，以呎租約150元租出，新租客料為中資金融機構，刷新該廈呎租紀錄。另一極低層單位成交：面積同樣約 5,000餘平方呎，獲中資金融機構以呎租約 135元承租。

市場均以為IFC的呎租才可以達到150-200元左右，如今連位置和規範都稍遜的長江集團中心二期，租金也直逼此水平。年初出租率才20%左右，如今已高達99%，呎租也由初期的約80元起步，攀升至近期135至150 元水平，租金一年升幅5成，甚為誇張。没有花假，主要租戶有SIG（美國量化交易公司），承租 3 層共逾 5.2 萬平方呎。中國銀河國際承租兩層約 3.4 萬平方呎，呎租約 100 元。這些真實的市場租務個案，似乎在告訴大家，核心區甲級商廈已經復甦，租金直逼歷史高位的同時，售價卻不到高峰時期的一半，這也給巿場帶來啟示，核心區甲級商廈價格擁有巨大上升空間。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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