西營盤尚瓏首度開放示範單位　最快周內開價　首批不少於50伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-29 16:03

富豪酒店集團〈0078〉旗下西營盤單幢盤尚瓏，上周五（26日）已上載樓書，富豪國際酒店集團執行董事范統表示，首張價單涉不少於50伙，佔全盤130伙的近四成單位，料最快周內上載首張價單，不過仍未決定開售日期。他計劃，復活節假期起、即本周五（4月2日），將開放予公眾參觀示範單位。

范統續指，尚瓏的總投資費用涉12億元，當中包括地價、裝修、宣傳費用等。他續指，首批單位主要由低層單位開始推售，特色單位則以招標形式推出。

筲箕灣金華街項目 料明年第三季登場

隨新冠肺炎疫情緩和，本港有望通關，范統相信未來樓價向好。他指，「畀少少耐性」的話」樓價有可能回升至2019年水平。

至於集團未來銷售部署，范統指今年新盤主要以尚瓏及推售其他項目餘貨為主，當中包括九肚山富豪‧山峯、赤柱富豪海灣及洪水橋洋房富豪‧悅庭。另外，筲箕灣金華街新項目，預計明年第三季推售。

【示範單位圖輯】

發展商今日又開放尚瓏兩個經改動連裝修示範單位，以及一個交樓標準示範單位予傳媒參觀，分別以18樓A室及18樓E室作為藍本，面積分別為431及265平方呎。

尚瓏合共提供130伙，戶型由開放式至三房間隔，一房戶佔逾四成，面積由205至483平方呎不等。