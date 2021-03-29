SAGE顧曉楠斥10億重建屯門工廈　回本期十年　「我唔係為搵快錢」

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-29 10:10

顧氏家族第四代顧曉楠，來自地產世家，近年選擇自立門戶，創立SAGE智銳物業，首個發展項目既不是住宅樓盤，亦非市區項目，而是位於屯門的新式工廈99COMMONS，去年6月落成，為屯門杯渡路工業區近二十年來首個全新工廈，偏偏「撞正」疫情，商用物業需求大受打擊。

99COMMONS前身為兩座凍倉，及後改建成一座工廈，於去年6月落成，樓高18層，提供338個工作室，面積由約450至1.5萬餘平方呎。去年中旬第一期招租，4層單位已悉數租出，第二期招租去年底展開，至今已租出一半，平均呎租為20元起。

花四年時間、斥資逾10億元重建

作為公司的「頭炮」項目，竟選擇較冷門的工廈，更要是偏遠的屯門區， SAGE智銳物業董事顧曉楠解釋，眼見原址的凍倉只分別屬一至兩層高的物業，未能地盡其用，亦希望該處可以聚集人流，故決定花四年時間，斥資逾10億元進行重建，預計回本期需要十年。

項目花費不菲，更曾不被區內地產代理看好，她憶述有代理指，「浪費咁多錢係屯門，起幢咁嘅野，呢啲野係中環先岩喎。」但她仍然堅持，選擇以規劃為本、業權統一的新式工廈發展，初試牛刀，她亦深知道所賺的盈利不及分拆出售快，「如果講搵快錢，我宜家做緊嘅野一定唔係，賣散哂佢（業權）佢咪易搵錢。」但她希望，集團第一個項目能提供舒適的工作環境予大眾。

99COMMONS位於輕鐵建安站旁邊。（梁鵬威攝）

由項目的設計至建築工序，顧曉楠均有參與，她笑言遇到困難多的是。由於項目位於輕鐵旁邊，需不時與港鐵、建築公司等溝通，「自己唔係特別大個（年紀），啲人會覺得你係外行，又唔識野。」她慶幸身邊有不少顧問提供寶貴意見。

項目去年8月正式開幕，出租率及客人反應正面，給予顧曉楠很大的信心。當中有來自附近工業區的租戶，因想轉換環境而租用99COMMONS，亦有租客從事IT、室內設計、建築、影樓、咖啡室等各類行業。

顧曉楠斥逾10億元重建屯門工廈99COMMONS。（梁鵬威攝）

共享工作室近年如雨後春筍，顧曉楠認為這是個大趨勢，相信不會構成競爭，「新式工廈好多地方都有類似，但冇咁大（面積），呢個可以講我地真係首創。」公司未來仍會以發展工、商廈為主，顧曉楠透露已在物色全幢物業，預料將參考99COMMONS的發展模式。她續指，雖然本港覓地並非易事，不過會迎難以上，未來目標期望可擴大公司規模。

↓99COMMONS圖輯↓