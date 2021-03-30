恒地部署下季推啟德沐泰街7號全新項目

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-30 17:01

恒地（012）啟德沐泰街7號項目，第1期於去年已獲批預售文件，恒地營業（一）部總經理林達民今（30日）表示，沐泰街項目第1、2期，料最快今年第二季登場。

另外，同系的元朗洋房項目尚悅‧天城，昨日（29日）錄得一宗成交，為1號洋房，面積1,825平方呎，連433平方呎天台、420平方呎花園及161平方呎前庭，以2,839.2萬元成交，呎價15,557元，成交價及呎價同創項目新高。項目至今累沽7伙，套現逾1.77億元。

帝御．星濤本周四賣92伙 折實售356萬起

此外，由香港小輪（0050）及帝國集團發展的屯門帝御．星濤，上周日（28日）已加推7號價單及上載新一張銷售安排，定於本周四（4月1日）推售92伙，當中兩伙以招標形式發售。

負責銷售的恒地林達民表示，本周四賣的90伙，面積由195至996平方呎，折實售價由356.7萬至1521.2萬元，折實平均呎價約16,436元。當中，包括63伙一房戶、9伙兩房戶、6伙三房戶及3伙四房戶。整批單位能套現逾6.38億元。

其中6伙折實售價低於400萬元， 66伙低於600萬元。整個「帝御」系列已累沽1,471伙，佔整批單位的約85%，套現逾70億元。