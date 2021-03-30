美聯黃建業：新香港人撐港樓　料全年樓價升8%

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-30 19:01

今年「樓市早春」，首季住宅物業交投暢旺。美聯集團（1200）主席黃建業表示，本地樓市短期仍受疫情及經濟因素影響，但受惠於近月股市波動，「套股換樓」個案增加，熱錢流入以及「新香港人」開始入市，樓價已重拾上升軌跡。他估計，如年內未能通關，料全年樓價錄約8%的升幅，假若年內成功通關，升幅可達10%或以上。

「移民盤」增加等因素 樓價未隨交投向上

黃建業預計，首季一手銷售量及二手註冊量皆按年顯著上升，惟樓價受到經濟環境及「移民盤」增加，部份業主降價求售等因素影響，未有隨交投同步飆升，2021年迄今僅升1.82%。

不過，黃建業認為，受惠於股市暢旺，「套股換樓」個案趨增，年輕新富豪的誕生，加上「新香港人」對住宅的喜好有別於土生土長的香港人，首要追求的是「豪」，即是豪宅，而且「愈豪愈受追捧」，故相對看好超級豪宅的走勢。

對於愈來愈多港人移民，黃建業認為每當有部份人離開，就會有新人口補上。旁為美聯副主席黃靜怡。（美聯提供）

「新香港人撐港樓」 料豪宅樓價跑贏大市

他認為，隨中資來港扎根，不少管理層願意付出高昂的「買家印花稅」，以購買超級豪宅。今年首兩個月，本港一手逾億元住宅註冊量中，內地買家佔個人買家比率達25%；二手更高達40%。黃建業相信，「新香港人撐港樓」，料價格升幅將「跑贏大市」。並預期市場或推出新型豪宅，迎合新興富豪階級的需要，例如面積逾萬呎的「超級大宅」。

此外，黃建業又指，「新香港人」求「新」，新社區受青睞。2021年首兩個月，內地買家最喜愛新盤地區為啟德，以一手私樓註冊量計算，區內內地買家佔整體內地買家比率達約33%，其次為康城約20%。

黃建業：香港是「移民城市」 對樓價影響短暫

對於本港屢現移民賣樓情況，黃建業認為此因素對樓價影響料短暫，因為香港向來是「移民城市」，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，每當有部份人離開，就會有新人口補上，更有坐滿「移民監」者回流置業，從「移民盤」快速被市場吸納可見置業剛需強勁。他估計，「移民盤」逐步被市場消化後，買家或需要「追價」入市。

綜合土地註冊處數據，一手私宅個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，當中內地買家（以拼音辨別）佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由2020年第二季的約8.7%，連升三季，升至2021年首兩個月約10.5%。與此同時，首兩個月內地買家購買香港一手私宅錄得的宗數，亦按年升約三成。