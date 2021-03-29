由律師轉型發展地產　老牌家族第四代顧曉楠：都係要發掘自己人生

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-29 10:00

近年不少本地老牌家族開始陸續交棒予第三、第四代「上位」。出身於地產世家、顧氏家族的第四代，顧曉楠接受本報訪問時表示，「唔係好理（自己）係第幾代，因為都係要做，都係要發掘自己，要過自己嘅人生。」本身為一名律師的她，早年跟母親、地監局前主席陳韻雲合辦服務式住宅品牌，近年決定自立門戶，成立SAGE智銳物業，首個項目是將屯門凍倉重建為服務式工廈。

顧氏家族與地產富豪的淵源甚深，顧曉楠的祖父是顧新記創辦人顧林慶，四十年代從事製衣及染料生意，為上海富豪，曾夥拍華懋公司創辦人王廷歆合作建立化工王國。之後一代開始轉戰發展地產行業，為人熟識有八十年代落成的尖沙咀愛賓商業大廈。而顧林慶其中一名女兒、即顧曉楠的姑媽顧芝蓉，則為新地（0016）前主席郭炳湘的前妻。

至於顧曉楠的外祖父陳澤儒亦大有來頭，為地產商永傑集團的創辦人，活躍於商廈及豪宅市場，舅公為「酒店大王」柏寧酒店創辦人陳澤富。而顧曉楠的母親則是較為人熟悉、前地監局主席陳韻雲。

對地產感濃厚興趣 「由細到大食飯都係講地產」

顧曉楠指，祖父及外祖父均是白手興家，「媽咪都唔係靠爸爸啲錢」，故對於「第四代」的標籤她不太理會，認為生活依舊，亦只是在堅持做自己喜歡的事。「我唔係好理第幾代，因為對我每日生活係無關係，都係要做，都係要發掘自己、過自己嘅人生，所以我唔覺得呢樣野，會改變我嘅做野方式。」

不過，父母皆從事地產行業，自小受家族薰陶，顧曉楠對地產也培養出濃厚興趣。「由細到大食飯都係講呢啲野（地產）。」顧曉楠續指，「地產既係一個投資項目，但亦都好切身，有別於股票或者債券咁，唔係掂到、睇到嘅野。」她在英國劍橋大學法律系畢業後，重心一直放在房地產市場。

顧曉楠斥資逾10億元重建屯門項目99COMMONS，為其自立門戶後首個代表作。（梁鵬威攝）

由一名律師轉變成集團董事，角色與工作環境大相逕庭，她認為，作為律師能訓練她有批判思考，從多方面分析事情。成為集團董事，責任多了，事無大小均需要由她下決定，需要「孭飛」，但她深信「做任何事都要夠膽去試、夠膽去做決定，唔好驚而唔做決定。」

被問到會否感壓力，「壓力個個都有，反而我覺得好幸運有咁既機會。」她補充指，相對於其他大型發展商，智銳物業規模較細，大眾未必認識，「小型發展商更有空間（發展），我地敢於去俾多啲心力。」

顧曉楠：欣賞自己媽咪多好多

行內一般人可能較熟悉是顧曉楠的母親陳韻雲，她不單是前地監局主席，創立服務式住宅品牌「V」，也具備多年物業投資經驗，手持物業不計其數，早年更斥7.5億元、每呎10萬元購入山頂道20號項目作重建，屬當時的天價。這名「女強人」母親正是顧曉楠的學習對象，尤其剛為人母的她，更有感學習的道路仍然漫長，「我欣賞自己媽咪多好多。」