西營盤尚瓏首批50伙　折實均價3萬　開放式戶折實售688萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-31 15:46

富豪酒店集團〈0078〉發展的西營盤單幢盤尚瓏，今日（31日）公布首張價單，涉及50伙，戶型包括開放式至兩房單位，折實售價由688.1萬至1,355.83萬元，折實呎價由27,972元至31,626元。整批折實均價為30,299元。

富豪國際酒店集團執行董事范統表示，開價屬貼近市價，整批單位折實市值約5億元。項目最快復活節假期後開賣，並於明日（4月1日）開放三個示範單位予公眾參觀。

一房入場755萬起 復活節假後開賣

參考首批50伙，面積由242至431平方呎，型包括8伙開放式單位、25伙一房單位、17伙兩房單位，價單定價由819.17萬至1,614.095萬元，以16%折扣優惠計算，折實售價由688.1萬至1,355.83萬元，折實呎價由27,972元至31,626元。

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首批最平一伙為6樓D室，面積242平方呎，屬開放式，折實售價688.1萬元，折實呎價28,434元。而最平的一房單位為6樓E室，面積265平方呎，折實售755.7萬元，折實呎價28,518元。

兩房入場單位則為6樓F室，面積427平方呎，折實售價1,194.4萬元，折實呎價27,972元，亦屬呎價最低的單位。

范統續指，第2張價單有提價空價，不過將視乎首輪開售情況而定。此外，發展商在今早以招標形式推出30樓A室，范統指不方便透露意向呎價，不過預計成交呎價約在4萬元。

較藝里坊‧2號貴近一成

參考同區的新盤，恒地（0012）去年9月推出的西營盤藝里坊‧2號，首批折實平均呎價為27,620元，故尚瓏較之貴約9.6%。而英皇國際（0163）於去年5月推出的中環半山捌號，折實平均呎價為29,820元，尚瓏較之貴約1.6%。

尚瓏全盤涉及130伙，戶型由開放式至三房間隔，一房戶佔逾四成，面積由205至483平方呎不等。項目上周五（26日）已上載樓書後。