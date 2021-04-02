英國Stratford河畔住宅項目在港推售　三房呎售港幣6775元起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-02 16:00

隨着BNO移民通道開放，港人購置英國物業成風。其中位於倫敦Zone 2的Stratford，有一河畔住宅項目Anthology Stratford Mill，由中原地產代理銷售。項目擁999年租賃業權，提供一房至三房單位，預計今年6月落成，戶戶設露台。

一房623呎連露台 售48.4萬英鎊

其中，一房單位實呎623平方呎，另設50平方呎露台，售價為48.4萬英鎊（港幣約508.88萬元），呎價約8,168元。其中，呎價最低的三房單位，面積1,198平方呎，連60平方呎露台，售價為77.2萬英鎊（港幣約811.68萬元），呎價約港幣6,775元。

項目鄰近多個公園綠地，配套設施包括禮賓服務、空中景觀花園及單車車位等。

中原：愈來愈多港人在港遙距睇樓

據資料，英國政府投資220億英鎊（港幣約2,313億元）發展Stratford活化計劃，中原地產營業董事許大衛表示，東倫敦近年獲英國政府大力改造，現時入場費仍處於較低水位，大型活化計劃標誌該區有升值空間，而且Stratford靠近金絲雀碼頭。

許大衛續指，愈來愈多有意投資英國物業的港人，會先在港遙距物色心儀單位，或安排居於英國的親友實地睇樓，一般以言，所有置業流程均可在港辦妥。