維港滙 III 兩伙天際複式戶　獲同一買家斥逾1.36億購入

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-04-04 16:26

西南九龍長沙灣維港滙III，新近錄得兩伙天際複式戶成交，由同一組買家透過招標購入。其中，屬於T1A座31樓及32樓A室，實用面積1,611平方呎，連312平方呎平台及587平方呎天台，屬四房兩套房間隔，連私人升降機大堂，以7,007.49萬元沽出，呎價43,498元。

另一伙為T1A座31樓及32樓B室，實用面積1,408平方呎，連307平方呎平台，屬四房一套房，同樣設私人升降機大堂，以6,633萬元，實用呎價47,109元。上述兩伙複式戶由同一組買家購入，涉額共逾1.36億元。

維港滙 III 今日（4日）開售首輪78伙。左起為信和置業營業部聯席董事田兆源，及會德豐地產常務董事黃光耀。

維港滙 III 今日（4日）開售首輪78伙，將分兩批次銷售，第一批次共70伙，以價單形式開售，實用面積由277至524平方呎，扣除最高折扣，折實666.88萬至1,300.24萬元，折實呎價24,075元至28,076元。第二批次單位推出8伙，於4月4日至5月31日期間進行每日招標。

尚瓏兩日招標售出兩伙

另外，富豪酒店〈0078〉發展的西營盤尚瓏，再錄一伙特色戶成交，為5樓B室，一房間隔，實用面積227平方，附122平方呎特大平台，以943.3萬元招標售出，實用呎價41,555元。富豪國際酒店集團執行董事范統表示，尚瓏特色戶招標後兩日連錄成交，成績令人鼓舞。