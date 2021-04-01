名日·九肚山洋房2396萬沽　EIGHT STAR STREET呎售4.27萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-01 21:00

長實（1113）旗下沙田名日·九肚山，今日（1日）推售73伙，當中35伙以價單形式推售、其餘38伙招標，截至晚上7時半，暫錄得一宗成交，屬招標售出。

成交為23號洋房，面積891平方呎，連376平方呎天台及265平方呎花園，以2,396.8萬元成交，呎價約6.69萬元。買家可獲「提早付清餘款現金回贈」，如單位在180天內成交，買家可獲額3.5%的現金回贈。

EIGHT STAR STREET三房呎售4.27萬

至於太古地產（1972）旗下灣仔單幢盤EIGHT STAR STREET，周二（27日）推售30伙，項目今日再錄一宗成交，為10樓A室，屬三房間隔，面積913平方呎，連90平方呎平台，以3,897.2萬元成交，呎價約42,686元。項目至今賣出10伙。

帝御．嵐天連沽兩伙 涉額逾1105萬

另外，香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天，今日連錄兩宗成交，涉額1,105.64萬元。單位為6座2樓2室及6座2樓5室，面積分別336及357平方呎，前者連76平方呎平台，分別以567.02萬及538.62萬元成交，呎價約16,876元及15,087元。