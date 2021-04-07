九肚澐灃餘貨轉陣招租　傳獲港姐陳庭欣每月10萬租住三千呎洋房

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-07 20:00

沙田九肚一帶近年有不少豪宅新盤落成，部分發展商變陣將部分貨尾單位推出招租，吸引明星藝人進駐。據區內代理透露，永泰地產（0369）等旗下九肚澐灃，近月把多個特色單位及洋房推出招租，其中一幢實用面積逾3,000平方呎的單號洋房，市傳獲2010年度港姐陳庭欣，以每月逾10萬元承租。

據悉，該幢洋房實用面積逾3,000平方呎，設有四房，另提供逾400平方呎花園，以及逾630平方呎天台，估計呎租僅約33元左右。有代理透露，陳庭欣在去年底開始承租，並於今年農曆新年後遷入。

分層四房大宅 每呎叫租32元起

代理透露，近月發展商積極為澐灃未售出的單位進行招租，包括四房分層、花園複式戶及洋房。據2月份的資料顯示，其中有4伙分層大宅，屬四房雙套，實用面積介乎1,596至1,710平方呎，意向月租介乎5.2萬至7萬元，即呎租僅32.6元起。

另有三個花園複式戶放租，實用面積1,689至2,162平方呎，叫租約6.3萬至6.8萬元，呎租29元起。至於市傳陳庭欣承租的洋房，據知同類型洋房現時意向月租約12.8萬元，實用面積3,051平方呎，四房四套連花園，每呎叫租近42元。

澐灃位於麗坪路68號，由永泰地產及萬泰集團發展，全盤提供158伙，實用面積由544至5,129平方呎，於2018年3月份入伙。

據成交紀錄冊資料，澐灃至今累售54伙，佔項目單位總數約34%，共套現約31.79億元，成交價最高的個案為1號洋房，於去年8月份以1.8億元易手。至於項目對上一宗成交個案已追溯至去年10月初。

而九肚一帶有多個洋房項目林立，吸引不少名人藝人進駐，包括無線藝人高海寧近月亦租住區內玖瓏山單位。