西南九龍維港滙 III 加推39伙　折實售697.52萬起　周日賣82伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-08 10:28

由信置（0083）、會德豐地產及嘉華國際（0173）牽頭的西南九龍維港滙 III，於本周日（4日）首輪銷售70伙後，發展商今日再加推2號價單，涉39伙，並定於本周日（11日）次輪推售82伙，另有6伙以招標形式發售。

2號價單戶型由開放式至兩房戶，包括10個開放式戶、17個一房戶及12個兩房戶，面積由277至449平方呎，價單售價由871.9萬至1,469.1萬元，價單呎價由31,245元至35,109元。

折實售價則由697.52萬至1,175.2萬元，折實呎價由24,996元至28,087元。折實平均呎價26,168元，較上一張價單的折實平均呎價25,771元貴約1.5%。整批單位預計折實套現約3.51億元。

周日次輪推售82伙 折實售666.88萬起

至於周日推售的82伙，包括14個開放式戶、51個一房戶及17個兩房戶。面積由277至524平方呎，價單售價由833.6萬至1.625.3萬元，呎價由30,094元至34,921元，折實售價由666.88萬至1,300.24萬元，折實呎價由24,075元至27,937元，整批折實平均呎價25,818元。

整批單位預計折實套現約7.26億元。