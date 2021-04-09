買家曝光｜內地客斥逾6.774億購山頂道洋房　呎價9萬元

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-09 13:20

超級豪宅買家身份陸續曝光。一個月內連沽5間價值逾5億元的大宅的九倉（0004）山頂道項目77/79 PEAK ROAD，成交價最貴、高達逾6.774億的E號洋房，新買家為內地客。

據土地註冊處資料，77/79 PEAK ROAD 77E號洋房，於上月23日以逾6.774億元易手，新買家為謝健艷（XIE JIANYAN）。由於謝姓買家英文名字為國語拼音，料為內地客。而在是次交易中，買家支付了逾2,879萬元作為稅款，相當於樓價的4.25%，意味買家已持有香港身分證，並以首置名義入市。

首置名義入市繳付4.25%稅款

77E號洋房實用面積7,527平方呎，成交呎價90,000元，為目前該屋苑成交價最高的洋房。該盤累售出5幢洋房，總成交額接近30億元。整個項目設有8座洋房，扣除發展商保留兩幢作收租，目前僅餘77C號洋房尚未售出，實用面積6,257平方呎。

事實上，該超級豪宅吸引不少內地豪宅入市，其中成交價5.98億元的77A號洋房，新買家為李海翔（LI HAIXIANG），李氏為曾任職騰訊（0700）高級管理層，惟在2012年離職。

此外，也有神秘富豪透過海外註冊公司，斥資逾5.514億元購入該屋苑77D號洋房，不過公司名義入市需要支付高達樓價三成的「辣招稅」，即涉及逾1.654億元。稅款足以購入30間天水圍嘉湖山莊兩房單位。

77F號洋房買家為余道生家族後人

而該屋苑目前的唯一港人買家為余倩華（YU MICHELLE SARAH），據悉她為余道生家族的相關人士，現時在中環經營牙醫診所。她以逾5.58億元購入該屋苑的77F號洋房。