買家曝光｜中環女牙醫首置名義入市　斥5.58億購山頂道洋房

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-19 13:00

九倉（0004）旗下山頂道項目77/79 PEAK ROAD過去一個月連沽5間價值逾5億元的大宅，買家身份陸續曝光。該屋苑第三間賣出、成交價高達逾5.58億元的77F號洋房，新買家為姓余，她的中英名字與中環一名牙醫相同，有機會為同一人。

據土地註冊處資料，山頂道項目77/79 PEAK ROAD的77F號洋房，於本月9日以逾5.58億元易手，新買家為余倩華（YU MICHELLE SARAH）。據悉，上述余姓買家的中文及英文名字，與一位在中環萬邦行經營牙醫診所的醫生相同，料為同一人。

資料顯示，余氏買入上述單位時支付逾2,372.11萬元作為稅款，相等樓價的4.25%，意味以首置名義入市。上述77F號洋房實用面積6,061平方呎，呎價約9.2萬元，為項目呎價高位紀錄。

牙醫余倩華（左）曾接受《香港01》訪問，表示希望長遠成立一個慈善機構，招攬更多牙醫義務參與，讓更多戒毒者得到牙科治療。右為牙醫陳奕朗

一個月內連沽5洋房 套現30億

77/79 PEAK ROAD過去一個月沽出5幢洋房，成交價介乎約5.514億至6.774億元，套現金額共約30億元，為近月銷情最理想的豪宅項目，屋苑買家亦為知名人士。如以5.98億元沽出的77A號洋房，為李海翔（LI HAIXIANG），據了解，李氏曾任職騰訊（0700）高級管理層，惟在2012年離職。洋房實用面積為7,388平方呎，成交呎價高達80,942元。

至於另一間77D號洋房，買家為一間海外註冊公司，入市需要支付高達樓價三成的「辣招稅」，即涉及逾1.654億元，巨額稅款已足購買入30間天水圍嘉湖山莊兩房戶。