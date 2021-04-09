李嘉欣「88折」購KADOORIA車位　成交價5球　夠買嘉湖山莊三房

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-09 19:45

有「大美人」之稱的李嘉欣於兩年前買入中信泰富旗下何文田加多利山豪宅KADOORIA，早前發展商拆售116個車位，業主之一的李嘉欣亦斥501.6萬元購入地庫1層的雙號車位，造價足夠買入天水圍嘉湖山莊一個三房單位。

據土地註冊處資料，上述車位的買家為李嘉欣（REIS MICHELE MONIQUE），REIS MICHELE MONIQUE為李嘉欣的葡萄牙名字。

車位享「88折」折扣優惠

116個車位的價單售價介乎550萬至570萬元，上述車位價單售價為570萬元。不過由於早前業主認為車位定價過高，故引起業主反對，最終發展商通知業主，於3月19日前認購車位，可獲「88折」的折扣優惠。因此，李嘉欣於上月18日買入車位，計及優惠後，以501.6萬元成交，以嘉湖山莊4座低層三房單位在本月以500萬元成交為例，其造價已足以支付三房單位。

事實上，何文田區的車位不時錄高價成交，如天鑄的車位曾在上年8月以660萬成交，創全港車位成交價新高；皓畋上月車位的成交價約在380萬元。不過，在本月成交的御龍居車位亦錄成交，成交價為190萬元。

曾於2018年斥7620萬購入一伙分層戶

李嘉欣於2018年斥7,620萬元購入KADOORIA一伙分層單位，面積1,672平方呎，呎價約45,574元。

事實上，加多利山向來有不少明星聚居，如劉德華父親在上年以3,800萬元買入加多利山布力架街34J號中層單位，而樂壇天后陳慧琳和丈夫劉建浩則租住嘉道理道獨立屋多年，已故的一代巨星哥哥張國榮，亦曾租住布力架街嘉蘭別墅。