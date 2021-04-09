「套股買樓」驟升　ATMX「補貼」上車　90後女千萬買新樓靠呢隻股

撰文： 蔡偉南 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-09 18:14

去年新經濟股表現相當亮麗，不少股民取得豐厚斬獲，個別人士選擇在高位沽出股票獲利，以「套股換樓」，成功「上車」。

有地產代理透露，過去一年錄多宗八十後或九十後的年輕買家，在美股及港股市場成功賺取以倍數計的利潤後，在去年底套現逾百萬元，再購入新盤住宅單位。也有粉嶺區代理高層表示，去年全年區內估計有約50宗相關「套股買樓」個案。

九十後女賣Tesla套現「七位數」 購柏傲莊

世紀21領先置業譚征指出，去年接觸至少3宗「套股換樓」個案，大部分均為八十後及九十後，他們同樣沽出美國上市的新經濟股，套現金額高達逾100萬元，當中包括美股「股王」、電動車股特斯拉（Tesla）。

先回顧去年Tesla的表現，Tesla去年全年低位一度見過70.1美元，其後升到年尾，全年最後一個交易日高見718.7美元，低位累升9倍。若把情況形容為賣「車」換樓，相信都不為過。

Tesla去年全年低位一度見過70.1美元，其後「升到年尾」，全年最後一個交易日高見718.7美元，低位累升9倍。（資料圖片）

譚征表示，其中一名從事金融業的九十後女買家，正正就是沽出早前購入電動車股Tesla套現買樓。估計持有約兩年至三年，賺幅以倍數計算，她於去年10月沽出相關股票，套現超過「七位數」，隨後在同月斥資約1,400萬元購入大圍站上蓋新盤柏傲莊一個三房單位，借五成按揭。

兩年輕買家沽美股 買日出康城新樓

另外，他又指出，另外兩宗「套股換樓」也是年輕買家個案，他們同樣沽出美股套現逾百萬元，分別斥資逾900萬及逾800萬元購入將軍澳日出康城SEA TO SKY及LP10的單位，冋樣借8成按揭。譚征補充，雖然該批年輕買家在股市取得可觀斬獲，但是次入市也需要承做按揭。

世紀21領先置業譚征指出，一名九十後女買家沽出電動車股Tesla，成功套現超過「七位數」買柏傲莊。（發展商提供）

此外，上月屯門居屋兆康苑也錄得一宗「套股換樓」的個案，祥益地產高級客戶經理龍超君表示，新買家約30多歲，本身正租住兆康苑一個兩房單位，不過近月沽出價值數十萬的香港股票用作首期，以自由市場價478萬元，購入同屋苑一個實用面積431平方呎的兩房單位，首期約兩成。她又指出，該成交單位位於S座高層2室，兩房兩廳間隔，成交呎價約11,090元。

八十後沽ATMX 斥485萬購粉嶺名都低層

粉嶺區出現的「套股換樓」個案更加「誇張」。中原地產粉嶺高級區域聯席董事藍浩然表示，去年全年區內估計有約50宗相關個案，當中約一成為八十後及九十後的年輕人，他們沽出部分新經濟股套現入市。

他舉例說，其中一名接近40歲的八十後買家，在去年沽出「ATMX」（阿里巴巴（9988）、騰訊 （0700）、美團 （3690）、小米（1810）等股票，單是其中一隻套現金額已達逾10萬元，最終等待數月，再加上自己的積蓄，於2月份以485萬元購入粉嶺名都6座低層G室一個兩房單位，首期為樓價的兩成。

去年新經濟股表現異常亮麗，「資助」不少人上車。（資料圖片）

持貨一年ATMX 一隻最少賺15%

回顧「ATMX」去年的表現，雖然爆發疫情一度急瀉，但埋單計表現異常亮麗。科技股巨頭的騰訊（0700），去年平均每股價格約479.9元，全年收報564元，表現均高於2019年底的374.4元。該股去年全年累升約190元或51%。

至於美團（3690）去年升幅驚人，全年每股平均價格約189.7元，全年收報294.6元，均高於2019年底的收市價101.9元。值得注意的是，該股3月一度跌至70.1元，但年內低位反彈最多3.8倍至338.2元，跑贏不少港股。最終全年亦累升195.3元或1.9倍。

小米集團（1810）亦不遑多讓，去年平均每股價格約17.5元，高於2019年底的10.78元。3月份一度低見9.2元，隨後逐步反彈至全年新高33.8元，低位累升2.6倍。小米最終去年全年累升約22元或2倍。

即使去年「多災多難」的電商巨頭阿里巴巴（9988），經過螞蟻集團上市「滑鐵爐」，以及中央出手反壟斷政策，令股價臨近年尾「插水」，全年最後一個交易日的收市價報232.6元，但全年亦累升32.2元或15.5%。