西營盤尚瓏今日開售30伙　發展商﹕單日售出4伙

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-11 12:32

復活節及清明節長假期後，再有發展推出新盤應市。富豪國際（0078）旗下位於西營盤項目The Queens尚瓏，今日開售30伙，當中包括4伙開放式﹑18伙一房及8伙兩房單位，面積由242至431平方呎，折實價介乎688.1萬至1,319.63萬元，平均呎價為29,915元。《香港01》今早到場直擊開售情況。發展商表示，項目首日售出4伙。

范統（左）指，尚瓏首日售出4伙，分別為三間一房，一間兩房。（黃寶瑩攝）

【12:39】單日售4伙 富豪：與樓花期長有關

富豪國際執行董事范統表示，今早已售4伙，包括3間一房戶，一間兩房戶，連同早前招標沽出的兩伙，合共沽出6伙。他認為，其中一原因是尚瓏的關鍵日期為2022年11月底，樓花期較長，投資客傾向買現樓放租，不用綁住首期，而自住客亦會傾向買入現樓。

范統深信，項目的用料、地段及設計均為近期集團最好的作品，料未來數月貨源減少之下，愈近樓花關鍵期，銷售量會見好，故對後市非常有信心。

陳永傑預料，本月一手成交可達1,500宗。（黃寶瑩攝）

【11:18】中原﹕外籍客擬斥千萬買一房自用

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席的買家大部份想購入一房單位，該行有一組外籍買家有意購入1,000萬元以下一房單位作自住用途。

陳永傑續指，4月份樓市二手搶贏一手，疫情放緩，全球量寬，預料上半年CCL可突破190新高，年底CCL可達200。而4月至今，一手暫錄得266宗，預料全月1,500宗，首4月預料可達5,000宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，尚瓏落成後，料呎租可達約80元水平，回報率逾3厘。

【10:57】美聯：落成後呎租可達80元

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，4月份多個新盤部署推出，料將帶動整體樓市氣氛。若個別大型新盤趕及月內發售，估計全月的一手銷售可錄逾2,000伙水平。

布少明指，以美聯客戶作統計，尚瓏以港島區客人為主，約佔八成，其餘兩成為九龍及新界區客。他預計，項目落成後呎租可達約80元水平，回報率逾3厘。

【10:25】準買家到場待揀樓

發展商在今早10時至10時30分接受準買家到售樓處登記，據現場所見，不少準買家到場排隊，準備入內揀樓。