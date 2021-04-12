前澳門特首何厚鏵女兒斥6750萬購帝景園高層

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-04-12 15:04

再有澳門政界相關人士在港入市，前澳門特首、現任全國政協副主席何厚鏵的女兒何美芝，新近斥約6,750萬元購入山頂老牌豪宅帝景園單位。

據土地註冊處資料，帝景園4座一伙高層戶，實用面積1,513平方呎，連一個車位，上月中以6,750萬元易手，呎價44,613元。新買家為何美芝（HO MEI CHEE CHARMAINE），料為何厚鏵女兒，又稱何芓諄，她亦是百仁基金副主席、美國手袋品牌MeChar的創辦人。

兩年前沽The Albany 帳賺半億

何美芝非首次在港買「磚頭」，早在2003年她以約1,980萬元購入中半山The Albany一伙高層單位，實用面積1,308平方呎，及至2019年轉手，成交價約7,800萬元，呎價近5.96萬元，創當時該廈新高，何氏帳面大賺約5,820萬元。

澳門政界相關人士先後在港入市，參考去年10月份，西半山秀麗閣一伙中高層單位，以4,600萬元連車位易手，新買家與澳門現任行政長官賀一誠的女兒賀凱琪同名，實用面積1,900平方呎，屬四房。

帝景園為本港老牌豪宅之一，業主大有來頭，包括東亞銀行（0023）執行主席李國寶、前經濟發展及勞工局前局長葉澍堃，及藝人林峯等，部分仍持有物業但已遷出。