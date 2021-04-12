路勁元朗山水盈本周五盡推60伙　黃竹坑晉環料月內開售

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-12 16:06

路勁地產旗下元朗山水盈已屆現樓，發展商今日（12日）上載全新7號價單，涉及22伙，連同貨尾，將定於本周五（16日）盡推餘下60伙，包括32伙價單推售、28伙招標。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，全新價單的22伙，一律位於8座，全屬三房一套戶型，實用面積由980至1,006平方呎，以最高12%折扣優惠計，折實售價由1,161.9萬至1,380.9萬元，折實呎價由11,856元至13,727元。

另外，發展商定於本周五亦新推出20幢洋房招標，封海倫指，1號洋房曾於去年以逾1.2億元成交，呎價達3.1萬元，因此封海倫對洋房的銷情十分樂觀。

山水盈由開售至今，累沽271伙，佔全盤331伙的逾八成，連同車位，共套現約34億元，其中，開放式及兩房戶已全數沽清，目前尚餘部分三房及洋房待售。此外，付款方法方面，發展商提供「90天及210天Super Lux 36」計劃，買家可向發展商申請七成一按，首3年最優惠利率為P減3%。

黃竹坑晉環最快月內開售

至於同系的黃竹坑站晉環，封海倫指，仍在待批預售樓花同意書，示範單位等文件已準備就緒，她預料，最快月內開放示範單位予公眾參觀、上載首張價單及進行開售。