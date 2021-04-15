影壇教父吳思遠家族斥近2000萬掃KADOORIA 4車位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-15 19:56

市區豪宅車位的造價，往往相當於一個上車盤的價錢。繼「大美人」李嘉欣斥逾500萬元購入何文田加多利山豪宅KADOORIA一個車位後，有香港影壇教父之稱的導演吳思遠及其家族成員，亦斥資近2,000萬元大手購入同屋苑地庫一層四個車位。

若以今日（15日）開價的屯門新盤御海灣 II 最平一房單位560餘萬元計，吳思遠的4個車位總額已夠買該盤至少3個一房戶。

據土地註冊處資料，吳思遠（NG SEE YUEN）以個人名義，分別斥資484萬及501.6萬元購入地庫一層兩個車位。兩個車位分別繳稅14.52萬及15.05萬元。

至於地庫一層兩個相連車位，則分別以492.8萬元易手，新買家分別為吳慧詩（NG WAI SZE VIVIAN）及陳奕發（CHAN AIK HUAT SIMON）。二人為吳思遠的女兒及女婿。該兩個車位涉及稅款同為14.78萬元。即吳思遠家族合共斥資1,971.2萬元入市，繳稅共59.14萬元。

吳思遠家族2017年斥3.9億購屋苑3伙

翻查資料，吳思遠家族在2017年購入該KADOORIA三個單位，包括嘉道里道133號地下、131號1樓及133號1樓，成交價為1.67億、1.3億及9,280萬元，合共涉額約3.9億元。其中位地下單位實用面積2,400平方呎，設有花園，呎價高達69,667元。

KADOORIA發展商中信泰富近月積極拆售屋苑車位，早前已成功吸引同屋苑業主、有「大美人」之稱的李嘉欣入市，買入地庫一層的雙號車位，成交價501.6萬元。

業主享「88折」優惠購車位

資料顯示，發展商早前公布拆售屋苑的116個車位，價單售價介乎550萬至570萬元，至於上述大美人購入的車位價單售價原為570萬元。不過，由於早前屋苑業主認為車位定價過高，提出反對，最終發展商通知業主於3月19日前認購車位，可獲「88折」的折扣優惠。

何文田區一直是全港住宅車位的指標，區內另一豪宅天鑄的車位，曾於去年8月以660萬元成交，創全港車位成交價新高。

加多利山有不少明星名人聚居，如劉德華父親去年以3,800萬元，買入加多利山布力架街34J號一個中層單位；而樂壇天后陳慧琳及丈夫劉建浩，則租住嘉道理道獨立屋多年；另已故一代巨星哥哥張國榮亦曾租住布力架街嘉蘭別墅。