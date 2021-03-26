太古城下月拆售第七、八期車位涉352個　入場費200萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-26 12:38

太古地產（1972）去年拆售太古城第六期車位後，近日再拆售第七、八期車位，涉352個，並優先供所屬期數的業主於下月24及25日選購。據發展商提供的價單中，私家車車位定價由200萬至275萬元。

買家同時購買兩個私家車車位，每個車位可享有1.5%售價折扣優惠。若經首輪銷售後，仍有車位可供出售，將以先到先得形式向太古城所有業主推售。

太古：符合公司發展策略

太古發言人指，公司過去多年均接獲太古城業主反映，希望為其物業購置停車位。為回應業主需求，故計劃將停車位出售予太古城業主。 而有關出售事宜符合公司出售部份非核心資產的發展策略，並將所得資金投資於發展新商機，以及公司的核心項目。

太古城車位租金可達月租5800元

太古城第六期車位，原以招標形式推出售，指引價為300萬元，後來發展商改以價單形式，推售第六期全部227個私家車車位，車位定價介乎190萬至270萬元；雙連車位（套裝車位）定價介乎340萬至440萬元。

此外，據市場消息指，太古城六期停車場2樓單號車位，上月新近以每月5,800元租出，料為屋苑最高。上述車位業主於去年底約以215.6萬元買入車位，享租金回報約3.2厘。