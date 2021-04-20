堪輿學家蘇民峰4800萬沽半山堅道舖位　大賺3750萬離場

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-20 12:41

向來投資有道的「星級玄學家」蘇民峰，多年來涉足不少舖位及住宅買賣，坐擁逾億元物業，近日他「疫市」沽出一個半山堅道地舖，大賺離場。

據土地註冊處資料，半山堅道124號地舖連閣樓，以4,800萬元沽出。舖位原業主為蘇民峰顧問有限公司，公司董事包括蘇民立（SO, MAN LAP）及JONG, LILIAN。蘇民立為香港著名堪輿學家蘇民峰的原名。

資料顯示，蘇民峰於2007年12月以1,050萬元購入上述舖位，隨後改由公司名義持有。是次沽出舖位，持貨約十四年，帳面賺約3,750萬元，期內物業升值3.57倍。舖位面積約3,600平方呎，是次成交呎價約1.33萬元。

翻查資料，蘇民峰在堅道亦持有其他舖位，包括於2014年以3,000萬元購入堅道45號添寶閣地下舖位，面積約1,650平方呎，呎價近1.82萬元。

去年底指旺區、遊客區舖位「瓜得」

蘇民峰去年底接受傳媒訪問時表示，其手持的堅道舖位減租後成功租出，又指堅道均是民生舖，非做遊客生意，故並無吉舖。他更指，「旺區、遊客區啲舖瓜得，唔可以租好平，因為會唔值錢。」

至於是次沽出的堅道124號地舖的新買家，為公司名義購入，須付204萬元作為稅款。

著著名堪輿學家蘇民峰，亦是一名資深物業投資者，買樓買舖經驗相當豐富。（Youtube影片截圖）

2010、11年頻頻入市 2015年連環沽貨

事實上，蘇民峰過去在投資物業方面有不少戰績，曾被傳媒形容為「風水樓神」。其中在2015年透過摸貨形式，以1,760萬元沽出中環鴨巴甸街19號五層高舊樓，持貨短短五天大賺近300萬元。

同年，他又以3,450萬元沽出中環伊利近街1樓1至2號舖，相較2011年購入價2,450萬元，持貨四年轉手大賺1,000萬元或逾四成。

此外，蘇民峰投資住宅亦很有心得，同為2015年他以約3,380萬元沽出山頂環翠園D座低層單位，成交呎價24,126元創項目新高，相比2010年10月購入價2,500萬元，持貨四年多大賺880萬元或35%。