投資者蔡志忠8000萬沽石門商場大家樂舖

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-19 15:56

市場消息透露，資深投資者蔡志忠等持有的沙田石門京瑞廣場一樓舖位，新近以約8,000萬元沽出。蔡氏不足一個月連沽兩項物業，套現1.48億元。

舖位現由大家樂20萬承租 回報約3厘

上述成交舖位，位於京瑞廣場一樓OK Mall 153號舖位，建築面積6,169平方呎，以成交價8,000萬元計算，呎價約1.3萬元，舖位租客為連鎖餐飲店「大家樂」，租金每月20萬元，新買家可享3厘回報。

翻查資料，蔡志忠等人於2015年以4.95億元購入上述京瑞廣場二期一樓全層，面積約6萬平方呎，後來入則改裝成為OK Mall商場，分間成188個舖位拆售，並成功售出186個舖位，當年套現約8.5億元。餘下的兩個舖位收租，分別租予大家樂及Play ground兒童遊樂場。

蔡志忠等人於2015年以4.95億元購入上述京瑞廣場二期一樓全層，並入則改裝成OK Mall商場拆售。（代理相片）

尚餘一個逾萬呎巨舖叫價1.28億

是次售出大家樂舖位後，餘下另一個102號A01舖位，面積約11,956平方呎，目前交吉放售中，叫價為1.28億元，呎價約10,700元。舖位目前亦正在放租，意向月租30萬元。

蔡志忠近月積極沽貨，如在3月份以約6,800萬元沽出灣仔天樂里6至18號地下D和E相連舖位，舖位面積合共約1,700平方呎，帳面獲利600萬元或近10%。