調查：港人買樓意欲創三年新高　逾半數人估樓市走勢平穩

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-21 15:57

今年首季樓市交投熾熱，香港置業調查發現，逾半數受訪者考慮未來12個月入市，比例創三年新高，同時近五成半的受訪者認為未來樓市走勢平穩向好，比例亦創六季新高。

香港置業研究部董事王品弟表示，該行於3月底透過問卷形式進行今年首季「客戶置業意向調查」，收回249份有效問卷，當中，計劃未來12個月入市的受訪者達50.6%，按季升11.2個百分點，創2018年第一季後的十二季度新高。另外，53.8%的受訪者認為未來十二個月香港樓價走勢平穩向好，按季升1.1個百分點，創六季新高。

樓控措施最影響入市決定

至於影響市民入市因素方面，樓控措施為影響受訪者入市決定的重要因素，佔比21.3%，按季跌約4.2個百分點；樓價走勢位居其次，佔18.1%，按季跌0.3個百分點；房屋供應因素以14.5%排第三，按季跌1.5個百分點；息率走勢以12.9%排第四，按季跌0.1個百分點，按揭優惠以12%排第五，按季升5.6個百分點。

王品弟續指，環球息率低企，不少人留意銀行會否提供按揭優惠，如推出低H按息率或提高回贈，助節省供樓開支。

調查亦顯示，近三成半人購買物業主要用途為換樓；32.9%用作上車；32.1%用於投資，位列最後，不過比例連升三季，兼創十季新高。同時，逾半受訪者傾向購買一手物業，按季升3.7個百分點。

對於打算購買一手樓的原因，34.9%受訪者認為價錢吸引，其次有22.5%受訪者是受屋苑設施吸引，至於18.6%受訪者著重樓齡。

港置：若「北水」重臨 料豪宅樓價跑贏大市

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽預計，次季一手私宅註冊量上升約15%至逾4,200宗，另預計次季二手註冊量約有13,700宗水平。

眾多板塊中，料豪宅市場較受年輕富豪及「新香港人」歡迎，若未來中港恢復通關，受惠於「北水」內地買家重臨，樓價有力重上，豪宅樓價更有機會跑贏大市。