首季逾億元超級豪宅錄24宗　吸金逾70億　新香港人撐起樓市

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-21 11:58

疫情下封關多時，亦無礙超級豪宅市場的交投。據本報統計，今年首季一手市場錄得至少24宗樓價逾億元的成交，包括洋房及特色戶，吸金超過70億元，個別成交更創下屋苑甚至亞洲新高紀錄。

山頂道洋房間間售逾5億

涉及成交金額最多的項目，為九倉（0004）旗下山頂道77/79 PEAK ROAD，單是3月份已連沽5間洋房，成交價由約5.51億至6.77億元，合共涉額近30億元。其中，77E號洋房更以6.77億元成交，呎價約9萬元，買家為內地客，單計稅款已達逾2,879萬元。

今年首季一手市場錄得至少24宗樓價逾億元的成交。（資料圖片）

21 BORRETT ROAD呎價創亞洲分層紀錄

此外，長實集團（1113）旗下波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD，自農曆新年後推盤，暫沽出5伙，套現近15億元。其中，23樓1室天池屋，連三個車位，年初四以逾4.59億元沽出，成交呎價13.6萬元，呎價創下亞洲分層戶的新高紀錄。

至於其他豪宅方面，南豐集團及豐資源合作的壽臣山豪宅深水灣徑8號，今年暫沽3伙，成交價均在1.8億元以上，如本月初以3.75億元售出一伙分層戶，呎價8.9萬元，屬創項目新高。

另外，新世界（0017）旗下北角柏蔚山，首季亦沽出兩伙複式單位，分別作價約1.77億及1.05億元，呎價均在5萬元以上。信置與中電旗下何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，上月沽出一伙頂層特色戶，成交額2.138億元；華懋集團西貢玥廬，連沽兩幢洋房，吸金2.28億元。

此外，百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪‧山峯，今年亦錄兩伙逾億元洋房成交，分別作價約1.18億及1.115億元，連同其他分層戶，戶戶涉逾千萬元，首季累沽約11伙，套現逾6.2億元。

代理：不乏內地買家託在港親友睇樓

中原高級資深分區聯席董事張偉光表示，1月份豪宅交投已明顯較去年旺，估計是受疫情影響，不少新香港人或內地人滯留香港，累積不少購買力，與此同時，發展商趁此時推出優質貨，例如21 BORRETT ROAD，發展商也先推售較高層的單位，吸引買家入市。他相信日後中港兩地通關後，豪宅交投會進一步上升，「到時個市仲犀利呀。」

香港置業高級聯席董事袁振邦亦透露，不時收到內地買家的查詢或有內地買家託在港的親友睇樓。參考美聯日前公布的數字，首季本港一手私樓註冊量中，內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家的比率，由去年第二季的約8.7%，連升三季，升至今年首季約11%。

金額方面，「新香港人」及內地人在金額逾5,000萬至1億元的物業成交中，佔比高達48.3%；其次為逾1億元成交，佔比亦達33.3%，反映他們是本港豪宅市場的主要購買力。

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