第一太平戴維斯：政府推標準金額補地價　料年內工廈投資成焦點

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-21 18:55

第一太平戴維斯指出，本港商用物業投資市場本季呈現復甦迹象。該行引用政府數據，商用物業成交在首季回升，按季升1.2倍，亦較去年同期多2.6倍。該行統計，單計成交額達一億元或以上的全幢物業及主要所有權物業的買賣，首季總成交額約129億元。

估西九龍及新界粉嶺工廈表現較佳

第一太平戴維斯香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光表示，物業價格已錄下調，截至今年首季，寫字樓及商舖的普遍價格已較其高峰期分別回落19.4%及55.9%，加上疫情有望受控，料季工商舖各類型物業交投量增加。

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，隨政府推出「標準金額」補地價計劃，預料工業物業可看高一線，有望「一馬當先」。袁志光亦指，工業物業將是本年投資市場的焦點，料以西九龍及新界粉嶺表現較佳。

舖市方面，袁志光估計，跨境旅遊指日可待，投資者再度於舖市尋寶，帶動交投增加，首季每宗達5,000萬元或以上的街舖物業成交總額為35.1億元，大部分位處非核心區。

寫字樓市場受壓較大

不過，袁志光認為，寫字樓市場今年面對的壓力較大，受在家工作、「去中環化」等因素影響，寫字樓的需求及租金或會下調。他又認為，今年住宅市場發展將呈橫行的現象，料在剛性需求下，樓價不會出現大起大落。