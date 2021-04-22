啟德嘉匯3伙頂層複式貨尾招標　屯門御海灣 II 收約1200票

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-22 17:59

嘉華國際（0173）今年部署推售多個項目， 嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明指，包括預計未來一至兩個月推出的九龍嘉林邊道項目，涉5間洋房，面積約4,000平方呎；另與信和置業（0083）及中國海外（0688）發展的西鐵錦上路站第1期，料於今年第三、四季登場，提供2,200伙。

至於旗下啟德嘉匯入伙逾兩年，尚餘最後3伙頂層複式戶未售。發展商今委託美聯物業銷售該批單位，包括8座37及38樓A室、9座37及38樓A室，9座37及38樓B室，面積介乎1,835呎至1,994平方呎，各連平台，全屬四房雙套間隔。

溫偉明：建議政府引用「土地收回條例」

就政府近日重提一手空置稅，溫偉明認為受新冠肺炎疫情影響，樓市仍未復甦，發展商亦積極賣樓，未見有囤積單位，認為市場需時消化。就房屋供應問題，他認為政府可考慮引用「土地收回條例」收回棕地及農地作發展，此方向是好事。至於明天（23日）截標的古洞發展區首幅官地，溫偉明指看好該區發展，集團仍在「計數中」。

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御海灣 II 特色戶料創項目新高

新地（0016）屯門御海灣 II 將於本周六（24日）首輪銷售129伙，當中128伙以價單形式推售，一伙招標。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，將於明日下午截票。截至昨晚7時半，項目累積收約1,200票，超額約8.4倍，

整個項目僅得兩伙天台特色單位，本周六將推出其中一伙招標，為1座30樓J室，面積678平方呎，連625平方呎天台80平方呎平台，屬三房間隔，張卓秀敏指，此室有望創項目新高紀錄。參考御海灣 I 最高成交呎價的單位為2.46萬元，屬特色單位。