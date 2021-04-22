廣東道首登亞太區最貴街道　羅素街呎租勁跌逾43%屈居第二

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-22 16:02

戴德梁行今日（22日）發表《主要大街》（Main Streets）亞太區報告，結果顯示，尖沙咀廣東道首次奪得亞太區最貴主要大街寶座，平均每月呎租約1,045元，雖奪得首位，惟呎租按年勁跌35%。至於過去多次取得全球最昂貴街道的銅鑼灣羅素街，則排名第二貴，平均每月呎租約963元，按年勁跌43%，成亞太區跌幅最多的零售區。羅素街高峰期的呎租曾一度高達逾4,000元。

至於亞太區第三位為日本銀座，平均每月呎租為795元，按年跌5%。是次報告有別於往年，未有將歐美地區計算在內。

廣東道商場提供優惠 大品牌願留低

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，尖沙咀廣東道能夠取得首位，主要因街內大型商場願意提供租務優惠、購物優惠劵及加強宣傳推廣，租務情況不至於太嚴峻，街內主要的國際品牌亦願意留守，未有出現明顯退租遷出，令街道能保持「門當戶對」，租務生態較為穩定。

羅素街湧大量吉舖 「面目全非」

不過林氏表示，銅鑼灣羅素街情況不同，街內出現大量吉舖，「面目全非」，部分更是由短租戶租用，未見有國際品牌進駐，他認為該些品牌對羅素街購物街道考量較多，或認為整條街道的檔次有所回落，未必能保持到「門當戶對」，何時才有新氣象仍有待觀察。

左起：戴德梁行香港商業地產部主管、執行董事林應威、戴德梁行香港研究部主管陳健珩。（蔡偉南攝）

林應威又預計，未來一至兩年尖沙咀廣東道也會「獨佔鰲頭」，領先銅鑼灣羅素街，估計年底更有機會取得全球首位。反而羅素街過去受惠內地客，花上3至4年時間成為一條名店林立、國際品牌排隊爭住搶舖的購物街，今天估計需要較長時間恢復。

林應威又指出，由於受到疫情影響，歐美地區地區租務市場大受影響，數據未齊全，故是次報告只統計亞太區數據。