黃竹坑站晉環開價　首批160伙「躍動價」均價近3萬　一房1146萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-23 16:01

黃竹坑站港島南岸首個住宅項目開價。路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，於今日（23日）公布首張價單，提供160伙，佔全盤800伙中的2成，項目折實平均呎價29,689元，為歷來開價最貴的鐵路住宅項目。該盤最平的一房入場單位，折實售價1,146.1萬元。

首張價單戶型包括一房至三房戶，實用面積由383至937平方呎，價單售價由1,397.6萬至3,496.3萬元，呎價由32,933元至41,623元，扣除最高18%優惠後，折實售價介乎1,146,1萬至2,867萬元，折實呎價27,005至34,131元。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環明日（24日）開放示範單位及開始收票，最快下周推售。﹙黃皓琳攝﹚

三房折實售2530萬

是次價單的戶型包括42伙一房戶，佔26%；78伙兩房戶，佔49%；40伙三房戶，佔25%。一房入場單位為1A座6樓G室，實用面積386平方呎，價單定價1,397.6萬元，折實售價1,146.1萬元，折實呎價29,692元。

兩房入場單位為2B座6樓E室，實用面積487平方呎，價單定價1,606萬元，折實售價1,317萬元，折實呎價27,043元；三房入場單位為1A座6樓F室，實用面積937平方呎，價單定價3,085.8萬元，折實售價2,530.4萬元，折實呎價27,005元。

首批與貝沙灣本月成交均價相若

參考港島區其他二手住宅項目，2005年入伙的薄扶林貝沙灣，本月二手成交呎價為29,896元，與晉環相差207元或0.7%。至於2012年入伙的香港仔深灣9號，本月二手平均成交呎價為43,165元，晉環較之低31%。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環提供4個付款辦法，折扣優惠由15.5%至18%。﹙黃皓琳攝﹚

明日開放示位及收票

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，由於同區項目難以比較，故定價參考港島豪宅市價，她形容價錢為「躍動價」，期望令樓價及生活質素亦能有所躍動，項目將於明日（24日）開放示範單位及開始收票，最快下周推售。她續指，項目有加推單位的機會，料不少於80伙及有提價空間。

她又表示，項目提供4個付款辦法，折扣優惠由15.5%至18%，分別為120天現金付款、120天備用一按貸款、360天現金優惠及建築期付款辦法。

項目在2017年2月份由路勁基建與平保透過Ease Harvest Investments Limited，向港鐵公司（0066）投得。項目補地價金額為46.8億元，即每方呎8,119元，分紅比例為35%。

開放式戶最細289呎 首張價單未推出

據樓書資料，項目由兩座住宅大樓組成，分A、B兩翼，樓高37層，涉及800伙，面積由289至2,084平方呎，戶型由開放式至四房戶，項目亦設有部份複式戶。惟首張價並未包括開放式戶。

項目設三房、四房示範單位

發展商早前開放的三個示範單位，包括第1座（1A）28樓A單位，分別設連裝修示範單位及交標標準單位，該戶型實用面積1,205平方呎，採四房雙套間隔。

↓第1座(1A)28樓A單位、連裝修示範單位↓

+ 10 + 10 + 10

↓第1座(1A)28樓A單位、交樓標準示範單位↓

+ 7 + 7 + 7

另一個示範單位屬交樓標準，以2座(2B)28樓A單位為藍本搭建，實用面積856平方呎，採三房連套房間隔。

↓2座(2B)28樓A單位、交樓標準示範單位↓