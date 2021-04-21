晉環首批擬提供最高七成一按　御海灣 II 首輪銷售後或加價加推

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-21 18:08

路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期晉環，有機會於未來兩天（22日、23日）開價，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，首張價單涉不少於160伙，戶型由一房至三房戶，示範單位將於本周六（24日）開放予公眾參觀。

發展商指，首批單位未必可做到「林鄭 Plan」（樓價1,000萬元或以下單位，可承造八成按揭；800萬元或以下更可承造九成），故集團計劃透過指定金融機構，提供高成數按揭，買家使用即供付款辦法，可承造最高樓價七成按揭。而項目提供佔地逾6.6萬平方呎的會所，綠化比率超過三成。

路勁地產封海倫指，首批單位未必可做到「林鄭 Plan」。惟未有透露是指八成定九成按保門檻，。

御海灣 II 擬首輪銷售後加價加推

新地（0016）屯門御海灣 II 將於本周六（24日）首輪銷售129伙，截至昨晚7時半，暫收1,100票，超購約7.6倍。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，將視乎首輪銷售情況，決定會否即日加推價單，有提價空間。

發展商亦為新地會會員推出雙重置業優惠，於指定期間內簽署臨約，可獲1%售價折扣優惠。另外，於5月底或之前遞交購樓意向登記及同時成為新地會Facebook 專頁的粉絲，有機會獲購物獎賞。