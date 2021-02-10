屋宇署：12月私樓「零」動工　全年累計6704伙　創六年新低

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-10 18:37

去年受肺炎疫情反覆影響，全年私樓施工進展緩慢，12月份更出現「零」動工情況。據屋宇署今日發表的最新數據，去年12月全港未有任何私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為過去十九年來第六次錄得「零動工」的月份。

對上一次出現「零動工」的月份為2020年1月。至於，去年全年累計共有40個私樓項目動工，合共6,704伙，較2019年的12,604伙大減47%，創六年來新低。

陳海潮：今年動工量有望止跌回穩

當中以新界區的施工單位最多，涉及14個項目、合共2,803伙，佔整體單位比例約41.8%；港島區則有15個、涉2,061伙，佔整體比率約30.7%；九龍區有11個、共1,840伙，佔整體比例近27.5%。

多個鐵路上蓋項目正在施工。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，部分中型及大型項目，包括屯門54區兆康4,639伙、天水圍33區天榮站1,976伙、大埔白石角優景里與博研路交界1,910伙、啟德第4B區3號地盤1,216伙、大角咀角祥街25至29號616伙、洪水橋洪元路及洪志路交界341伙、及元朗宏業西街21號335伙等，均已獲屋宇署批准動工，並可隨時施工，惟未趕及於去年期內動工，料將順延至今年展開工序，故預期今年全年動工量有望止跌回穩。

去年全年共55項目落成 按年增五成

此外，去年12月全港共有8項目，共2,811伙私樓落成，較11月份的4,392伙大減36%。至於去年全年共有55個項目落成、涉及20,892伙，較2019年的13,641伙，按年大增53%，創2004年後的十六年來次高。

啟德嘉峯匯今年入伙。

按地區劃分，以新界區的落成私樓單位數量較多，有25個項目落成，涉15,528伙，佔同期整體私樓落成量約74.3%；九龍區有16個、涉及3,958伙，佔整體約19.0%。至於港島區有14個、涉及1,406伙，僅佔去年整體約6.7%。

全年落成量料達1.6萬至1.8萬伙

陳海潮指出，去年疫情持續，私樓落成數字仍能在最後兩個月發力達標，展望今年，預計個別大型項目將相繼取得入伙紙，包括日出康城第七至九期，合共逾4,100伙，以及啟德嘉峯匯的1,006伙、長沙灣愛海頌876伙、大埔逸瓏灣8的528伙等，再加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量可達1.6萬至1.8萬伙水平。