醫護夫婦八球購屯門新樓 「樓價沒有最貴，只有更貴」

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-24 12:56

新地（0016）屯門御海灣 II 將於今日（24日）首輪銷售129伙，其中1伙以招標形式推售，吸引不少準買家到場。

今日推售的單位，有70伙屬一房戶，面積由299至343平方呎；58伙屬兩房戶，面積由419至448平方呎；特色單位則為1座30樓J室，面積678平方呎。整批單位折實後，市值合共近9億元。

區內客情鍾新地樓 付兩成首期購兩房

從事醫療行業陳生陳太以約800萬購入一個兩房單位，作婚後愛巢。陳太表示首期約先付兩成，八成與銀行按揭。

被問到價錢方面，陳生笑言「樓價沒有最貴，只有更貴，買得就梗係覺得ok啦」，他表示，曾經留意一期，但認為二期向海向南，沒有其他樓宇阻擋，景觀較好，加上自己本身是屯門區居民，又是「新地」樓，所以置業。

換樓客趙女士（左一）斥700萬購入一個兩房單位自住。（韋穎芝攝）

換樓客睇中有西鐵連接 「平過市區」

居住新界區趙女士攜親友以約700萬購入一個兩房單位自住，她表示今次樓換樓，所以都「無得擔心」，因為有自住需求不是炒家，坦言「都高㗎，不過其實呢家香港地到到都高㗎啦，起碼呢到都平過市區」。

她表示，選擇御海灣二期是因為有人介紹，是新鴻基建的新樓，樓景配套好，加上西鐵即將開張，不用太擔心交通，雖然有留意過一期，但因個人不太喜歡開放式單位所以作罷。

↓1座28樓H室，實用面積440平方呎，屬兩房間隔。↓