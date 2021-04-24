屯門御海灣 II 首輪開售129伙　單日沽出九成　特色戶呎售逾3萬

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-25 11:56

新地（0016）屯門御海灣 II 今日（24日）首輪銷售129伙，其中一伙為招標單位。據市場消息指，項目累收1,359票，以價單單位128伙計算 ，超額認購9.6倍。

【20:00】發展商即日加推42伙

發展商表示，即日加推價單第4號，涉共42伙。包括全新推出的一房連儲物房L單位、及一房N單位，實用面積由299至449平方呎，戶型包括12伙一房單位、22伙一房連儲物房單位及8伙兩房單位。

定價方面，以60日付款計，折實售價由567.8萬至869.48元；折實呎價由18,335元至 20,210元。折實平均呎價為19,150元。此外，發展商亦乘勢更新兩張現有價單，部份兩房單位提價約1%至5%。

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【13:15】首輪已沽近九成單位

截至今午約1時，據市場消息指，項目已累計售出116伙，佔首輪可供銷售單位近九成。尚餘待售單位有約13伙，主要位於1座Q室。

【12:50】平台特色戶招標售出 呎價30,769元

項目以招標形式推售的1座30樓J室連天台及平台特色戶，開售首天以2,086.1萬元成交，單位實用面積678平方呎，連625平方呎天台及80平方呎平台，呎價高達30,769元，創項目成交價及呎價新高。

【11:35】中原陳永傑：料首批可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，御海灣 II 首輪開售，該公司客戶出席率達七、八成，用家為主。陳永傑指，今批戶型是一及兩房，市場有需求，且樓價低於1,000萬元，估計今日首批可沽清，料發展商會即時加價加推，料1-2%加價空間，市場可承受。他又預計，本月一手成交量約800宗。

【10:25】美聯布少明：八成屬用家

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目受年輕買家歡迎，入場門檻較低，料全數沽清機會大。據該行統計，新界區客源佔八成，九龍及港島區佔兩成；當中約有八成屬用家，其餘為投資者。他預期，項目入伙後實用呎租可達約45元水平，回報率約2.6厘。

【10:00】售樓處現場見人龍

據現場所見，中籤者已到現場等候排隊揀樓。

今日推售的單位，有70伙屬一房戶，面積由299至343平方呎；58伙屬兩房戶，面積由419至448平方呎；特色單位則為1座30樓J室，面積678平方呎。整批單位折實後，市值合共近9億元。

↓示範單位圖輯↓